The Umbrella Academy 3: Netflix annuncia il ritorno dello show nel 2022 con una serie di poster

Netflix ha ufficialmente annunciato il ritorno di The Umbrella Academy attraverso alcuni poster in cui compaiono i protagonisti della serie televisiva statunitense.

Netflix ha annunciato l'uscita della terza stagione di The Umbrella Academy con una serie di poster: lo show degli amati supereroi, basato sui fumetti di Gerard Way e creato per Netflix da Steve Blackman e Jeremy Slater, tornerà nel 2022 anche se per adesso non è stata ancora resa nota una data d'uscita ufficiale.

Una serie di poster in cui sono raffigurati i personaggi principali della serie è stata pubblicata ieri sul profilo Twitter di Sparrow Academy. Questo è il primo segnale che preannuncia il ritorno della serie anche se, lo scorso novembre, Netflix aveva già dichiarato che i supereroi sarebbero tornati.

Lo show ruota attorno a una famiglia disfunzionale di supereroi che si riuniscono per risolvere il mistero della morte del padre e per combattere la minaccia di un'imminente apocalisse. Tra i produttori figurano Borderline Entertainment, Dark Horse Entertainment e Universal Cable Productions.

Il cast di The Umbrella Academy comprende Elliot Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, John Magaro, Adam Godley, Colm Feore, Justin H. Min, Ritu Arya, Yusuf Gatewood , Marin Ireland e Kate Walsh.