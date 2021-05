The Umbrella Academy 3: Elliot Page nella foto sul set che emoziona i fan

Elliot Page è al lavoro sul set di The Umbrella Academy 3, attesissima terza stagione della serie distribuita da Netflix. Una foto condivisa dall'attore ha alzato l'hype dei fan, che adesso non vedono l'ora di vedere i nuovi episodi.

Elliot Page ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae in compagnia di Emmy Raver-Lampman sul set della terza stagione di The Umbrella Academy. Nell'osservanza delle norme di sicurezza, l'attore indossa una mascherina nera, mentre la sua compagna di set porta un visore in plastica. Un fan ha commentato la foto scrivendo: "L'iconico duo è tornato". Un altro, invece, ha scritto: "Ragazzi, vi amo tantissimo!".

A giudicare dai commenti, quindi, l'attenzione e la curiosità dei fan è già al massimo. La seconda stagione di The Umbrella Academy è stata distribuita su Netflix a luglio 2020 e, pochi mesi dopo la sua uscita, è stata rinnovata per una terza stagione in seguito alle pressanti richieste dei fan. Come riportato da Pink News, dopo che Elliot Page ha fatto coming-out e ha dichiarato di essere transgender, la pagina Twitter ufficiale di Netflix ha scritto: "Siamo così orgogliosi del nostro supereroe! Elliot, ti amiamo!".

Recentemente, Elliot Page è stato protagonista di un'intervista esclusiva con Oprah Winfrey. Per l'attore si tratta della prima intervista TV dopo l'annuncio di essere transgender. Il video dell'incontro con Oprah Winfrey è disponibile da ieri su AppleTV+.