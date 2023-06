Il prossimo progetto con protagonista Elliot Page sarà il film drammatico Close To You, diretto dal regista Dominic Savage.

Elliot Page sarà protagonista del film drammatico Close To You, un progetto le cui riprese si sono recentemente concluse in Canada.

Alla regia del lungometraggio c'è Dominic Savage, che ha definito il lungometraggio come "una storia davvero significativa, personale e importante".

I primi detaggli del film

Il film Close To You racconterà la storia di Sam, ruolo affidato a Elliot Page, che ha l'occasione di ritrovarsi con una vecchia amica, interpretata da Hillary Back, mentre è in viaggio per tornare a casa. In programma c'è infatti una spiacevole riunione di famiglia che lo costringe a confrontarsi con ricordi a lungo sepolti.

L'attore ha dichiarato: "Sono orgoglioso nell'aver lavorato con Dominic e Hillary a questo film meraviglioso. Collaborare con loro e con l'incredibile cast e la troupe è stato un piacere. Non vedo l'ora di condividere il film con il pubblico".

Dominic Savage ha aggiunto: "Collaborare con Elliot Page a questo film davvero speciale e unico sull'amore, sull'identità e sulla famiglia è stata un'esperienza notevole. Sono così orgoglioso di quanto abbiamo ottenuto con il film".