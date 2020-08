The Umbrella Academy 3, cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione? Parla Steve Blackman

The Umbrella Academy non è ancora stato rinnovato per una terza stagione, ma Steve Blackman, lo showrunner della serie, discute di ciò che potrebbe accadere.

In attesa di The Umbrella Academy 3, il cui rinnovo ufficiale per una nuova stagione deve ancora arrivare, sentiamo cosa ha da dire lo showrunner della serie, Steve Blackman, in merito al futuro dei Fratelli Hargreeves.

Parlando dello show Netflix con The Wrap -a proposito, qui potete leggere la nostra spiegazione del finale di The Umbrella Academy 2 - Blackman ha voluto concentrare le sue dichiarazioni sulle dinamiche che i sono venute a creare finora tra i componenti dell'Umbrella Academy, e ciò che potrebbe avvenire in seguito. "Sono terribili per il resto del mondo perché è una famiglia davvero disfunzionale. Questi ragazzi non riescono a farne una giusta, né nei rapporti tra di loro, né come supereroi. Ma credo che stiano migliorando un po' e si spera che, se ci concederanno un'altra stagione, questo piccolo miglioramento possa continuare" ha affermato, ricordando anche che, sebbene per noi siano passati mesi tra una stagione e l'altra, nella diegesi della serie gli eventi a cui abbiamo assistito dal primo episodio a oggi si sono tutti svolti nel giro di una ventina di giorni.

"Alla fine credo che per le 3 settimane totali che hanno passato insieme, stiano facendo abbastanza bene"

"Stanno tutti maturando. E mi piace pensare che questa evoluzione riguardi anche i loro poteri. Stanno imparando nuove cose. Si sono allenati fino all'età di 15 o 16 anni sotto lo sguardo di un padre davvero disfunzionale, ma poi la famiglia si è sparpagliata e ognuno è andato per la sua strada prima che potessero completare il loro addestramento. Chissà, magari in futuro potrebbero scoprire che i loro poteri sono più forti quando sono tutti insieme" accenna, stuzzicando non poco la curiosità degli spettatori.

Le prime due stagioni di The Umbrella Academy sono attualmente disponibili su Netflix.