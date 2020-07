The Umbrella Academy 2: su Spotify c'è la playlist della serie Netflix

The Umbrella Academy: Ellen Page nella seconda stagione

Su Spotify è già disponibile la playlist della seconda stagione di The Umbrella Academy 2, popolare serie Netflix, in attesa del debutto dei nuovi episodi sulla piattaforma il 31 luglio. A dare la notizia su Twitter è stato l'account di Netflix Italia, precisando che si tratta della playlist completa dello show, inclusa la stagione inedita.

Già la prima annata aveva fatto parlare di sé per l'uso di brani celebri, usandone uno anche per il primo teaser della nuova stagione, con il cast che balla in location diverse per cause di forza maggiore, e il secondo ciclo di episodi non è da meno: tra le canzoni presenti segnaliamo tormentoni immortali e amatissimi come I Was Made For Loving You dei Kiss e Dancing With Myself di Billy Idol, senza dimenticare una sorprendente cover di Hello di Adele in lingua svedese. Tutte canzoni che, seguendo il modello della prima stagione, accentuano e commentano la situazione durante la quale vengono tirate in ballo.

The Umbrella Academy: i protagonisti nella seconda stagione

La seconda stagione della serie - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Umbrella Academy 2 - disponibile su Netflix dal 31 luglio, è composta da dieci episodi, ancora una volta sotto la supervisione dello showrunner Steve Blackman. La storia si basa liberamente sul secondo volume dell'omonima serie a fumetti, intitolato Dallas, e vede i fratelli Hargreeves catapultati negli anni Sessanta per impedire un nuovo cataclisma, legato all'omicidio di John F. Kennedy, dopo gli eventi apocalittici che stavano portando alla fine del mondo nell'episodio conclusivo della prima stagione.

Torna l'intero cast originale: Ellen Page, Emmy Raver-Lampman, Tom Hopper, David Castaneda, Robert Sheehan, Justin H. Min e Aidan Gallagher. Nonostante non sia ancora arrivata la conferma ufficiale di Netflix, Blackman è già al lavoro sulla possibile terza stagione, come ci ha svelato nell'intervista esclusiva che pubblicheremo nei prossimi giorni: "Non posso dirvi esattamente cosa ho in mente, ma posso assicurarvi che i fan non rimarranno delusi."