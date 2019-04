The Twilight Zone: la serie ottiene il rinnovo per una seconda stagione

The Twilight Zone ritornerà con una seconda stagione: CBS All Access ha annunciato il rinnovo della serie prodotta da Jordan Peele.

Ai Confini Della Realtà (The Twilight Zone) ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione e il progetto prodotto da Jordan Peele tornerà quindi il prossimo anno per un nuovo ciclo di puntate, di cui non è stato rivelato il numero, su CBS All Access. La serie ha debuttato cinque giovedì fa sugli schermi americani ed è stata realizzara dall'autore di Us in collaborazione con Simon Kinberg.

La serie Ai confini della realtà, secondo quanto dichiarato dalla responsabile dei contenuti della piattaforma Julie McNamara, ha ottenuto degli ottimi risultati al suo arrivo sugli schermi e nel comunicato ufficiale si è lodato il lavoro compiuto da Peele e Kinberg per "modernizzare" The Twilight Zone con lo scopo di proporla a una nuova generazione di spettatori che ora potranno immergersi nelle storie incredibili create per il piccolo schermo grazie alla seconda stagione.

Lo show, nella sua prima stagione, ha potuto contare su un cast composto da molte star tra cui Adam Scott, Steven Yeun, Kumail Nanjiani, Greg Kinnear, John Cho, Ginnifer Goodwin, Zazie Beetz, Taissa Farmiga, Chris O'Dowd, Seth Rogen e DeWanda Wise.

Jordan Peele, oltre che essere autore e produttore, è coinvolto anche come voce narrante dei racconti di genere sci-fi.

