The Truman Show, su Netflix in streaming da oggi

The Truman Show arriva su Netflix dal 1 marzo 2020: disponibile in streaming il film cult con Jim Carrey in un mondo stile Grande Fratello...

The Truman Show arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di marzo 2020: sullo schermo il celebre film cult con protagonista Jim Carrey in uno dei ruoli della sua carriera. Alla regia Peter Weir, con un cast da urlo!

Uno straordinario Jim Carrey, qui alla sua prima vera prova da attore drammatico trascurata dall'Academy, è Truman Burbank, una persona come tante: un lavoro, una moglie, un sogno nel cassetto e tanti rimpianti alle spalle; vive nella fin troppo tranquilla cittadina di Seaheaven che non ha mai abbandonato in tutta la sua vita e di cui si sente spesso prigioniero. E Truman prigioniero lo è davvero, tenuto in gabbia non soltanto dal suo padre putativo Christof, ideatore e regista del Truman Show, ma soprattutto dai milioni di spettatori che seguono in diretta, da più di trent'anni, ogni suo movimento dalle cinquemila telecamere disseminate nel più grande set televisivo del mondo, appositamente realizzato per il più grande show del mondo.

Jim Carrey: dieci (e più) momenti di follia per un'incontenibile maschera comica

Un wallpaper di Jim Carrey che interpreta Truman Burbank per il 'The Truman Show'

Tra le curiosità più intriganti della pellicola, è stato confermato che durante tutto l'arco delle riprese Ed Harris e Jim Carrey non si sono incontrati neanche una volta, non si capisce se per scelta del regista per tenere distaccati i personaggi o se per schedule lavorative diverse. In più durante un'intervista Peter Weir ha dichiarato che la sua idea iniziale era quella di mandare insieme al film, delle telecamere e una serie di istruzioni per i proiezionisti delle sale: in un certo momento avrebbero dovuto interrompere il film e avrebbero dovuto far partire sul grande schermo le immagini della platea stessa ripresa dall'alto, per farli sentire a loro volta in un Truman Show.

The Truman Show è solo l'ultima di tante novità in catalogo a marzo 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.