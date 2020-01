Jim Carrey: "Un sequel di The Truman Show sarebbe affascinante. Ora tutti vogliono essere visti"

Jim Carrey ha parlato della possibilità di realizzare un sequel di The Truman Show, rivelando che sarebbe interessato a scoprire cosa accadrebbe ora al suo protagonista.

Il film diretto da Peter Weir nel 1998 era stato scritto da Andrew Niccol e raccontava la storia di un uomo la cui vita, fin dalla nascita, era stata trasmessa in tv a sua insaputa. Jim Carrey ha ora raccontato: "Penso che The Truman Show sia qualcosa che ora esiste su un micro livello. Era diverso in passato, ma ora tutti hanno un canale a cui la gente si iscrive. Tutti hanno il proprio mondo in stile Truman Show. C'è qualcosa di interessante in quell'idea".

L'attore ha inoltre spiegato che la società è radicalmente cambiata, situazione che darebbe vita a una storia completamente diversa: "Penso spesso, e mi viene chiesto, cosa potrebbe essere accaduto a Truman dopo che ha oltrepassato quel muro. Mi ci è voluto un po' per capire che, in pratica, lì era da solo perché tutti sono in realtà rientrati. Come dimostrano i cambiamenti avvenuti, tutti volevano entrare nella cupola".

The Truman Show ha ottenuto tre nomination agli Oscar nelle categorie Miglior Regista, Miglior Attore Non Protagonista e Miglior Sceneggiatura Originale.