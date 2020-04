The Trip to Greece: il trailer dell'ultimo viaggio di Steve Coogan e Rob Brydon

Steve Coogan e Rob Brydon nel trailer di The Trip to Greece, nuova avventura su e giù per l'Europa diretta da Michael Winterbottom.

Svelato il trailer di The Trip to Greece, nuovo viaggio degli attori Steve Coogan e Rob Brydon che stavolta si recano in Grecia sulle orme di Ulisse. I due comici inglesi tornano a interpretare la versione fictional di se stessi in un'ultima avventura attraverso l'europa diretta da Michael Winterbottom.

La serie gastronomica si è aperta nel 2010 con The Trip, viaggio in Irlanda del Nord nato come una serie BBC e poi trasformato in un film. La saga è proseguita nel 2014 con The Trip to Italy, nel 2017 si è aggiunto The Trip to Spain e adesso è in arrivo l'ultimo capitolo, The Trip to Greece.

Questa è la sinossi di The Trip to Greece: quando Ulisse ha lasciato Troia gli ci sono voluti 10 anni per fare ritorno alla sua Itaca. Steve e Rob hanno solo sei giorni per terminare la loro personale Odissea con un viaggio in Grecia che gli servirà da spunto per riflettere su tragedia e commedia, astronomia e biologia, mito, storia, democrazia e sul senso della vita. I due visiteranno il tempio di Apollo a Delfi, l'Antico Agorà di Atene, il Teatro di Epidauro, l'isola di Idra, le Cave di Diros, il Palazzo di Nestore, la Fortezza di Niokastro a Pylos e l'Antica Stagira, ma anche un sacco di ristoranti e hotel di Atene, Idra, Lesvos, Chalkidiki, Pelion, Kavala e del Peloponneso.