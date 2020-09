The Trial of the Chicago 7: Sacha Baron Cohen nel vibrante teaser trailer del film Netflix

Emozionante e concitato il primo teaser trailer di The Trial of the Chicago 7, film di Aaron Sorkin in arrivo su Netflix che ricostruisce lo storico processo alle Black Panther.

Netflix ha diffuso il primo intenso teaser trailer di The Trial of the Chicago 7, film di Aaron Sorkin interpretato da Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt e dal premio Oscar Eddie Redmayne.

The Trial of the Chicago 7: un primo piano di Joseph Gordon-Levitt

Vanity Fair ci offre il concitato teaser che, in uno stringente montaggio alternato, mostra le fase del processo che vide coinvolti alcuni membri delle Black Panther in un film che racconta la storia di come una protesta pacifica organizzata nel 1968 all'esterno di una Convention Democratica si sia trasformata in uno scontro mortale con la polizia e la guardia Nazionale, mentre la nazione seguiva i terrificanti eventi in televisione.

The Trial of the Chicago 7 seguirà inoltre il processo dominato dai leader della protesta Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen), Jerry Rubin (Jeremy Strong), Tom Hayden (Eddie Redmayne), e Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) insieme al loro avvocato, William Kunstler (Mark Rylance). Nel cast anche John Carroll Lynch nei panni di Dellinger, Joseph Gordon-Levitt in quelli del procuratore Richard Schultz, Frank Langella nel ruolo del Giudice Julius Hoffman e Michael Keaton come Ramsey Clark.

Il film sarà distribuito da Netflix il 16 ottobre.

Aaron Sorkin: Jeremy Strong lo ha pregato di usare lacrimogeni veri sul set di Chicago 7