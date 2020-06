The Trial of the Chicago 7: Netflix pronta ad acquistare i diritti del film di Aaron Sorkin

Netflix sta negoziando un accordo per acquisire i diritti di The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin che sarebbe dovuto uscire dopo l'estate nei cinema.

Netflix vorrebbe aggiungere alla sua lista già lunga di film promettenti per gli Oscar, anche The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin dato che attualmente vorrebbe acquistarne i diritti globali.

È possibile che l'accordo non vada a buon fine, visto che la Paramount Pictures aveva previsto di rilasciare il film in anteprima limitata il 25 settembre 2020, poi al pubblico il 16 ottobre 2020. La speranza è che The Trial of the Chicago 7 sia comunque ancora in grado di uscire nel 2020, in vista del elezioni presidenziali a novembre.

The Trial of the Chicago 7 parla della storia dei storia di un gruppo di sette imputati, accusati dal governo di cospirazione, incitamento alla rivolta e altre proteste contro la guerra in Vietnam,che hanno avuto luogo a Chicago in occasione di la Convenzione nazionale democratica del 1968. Queste proteste pacifiche si sono invece trasformate in uno scontro violento con la polizia e la Guardia Nazionale. Gli organizzatori della protesta includevano Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, e il loro processo fu uno dei più noti della storia.

È una storia che risuonerà sicuramente in un anno elettorale in cui le proteste contro l'ingiustizia razziale sta scoppiando in tutto il paese.

Aaron Sorkin premiato ai Golden Globes 2011 per la sceneggiatura di The Social Network

Il film è scritto e diretto da Aaron Sorkin, noto per aver scritto le sceneggiature di Codice d'onore e di The Social Network, che gli ha fatto vincere anche un premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale.

The Trial of the Chicago 7: Eddie Redmayne tra i protagonisti

Se si dovesse aggiungere alla lista Netflix, si accompagnerebbe agli altri film promettenti per l'Oscar che sono in programma nel servizio streaming nei prossimi mesi, tra cui Mank di David Fincher, White Tiger di Ramin Bahrani, Hillbilly Elegy di Ron Howard e Ma Rainey's Black Bottom di George C. Wolfe.