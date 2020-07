The Trial of the Chicago 7: Netflix distribuirà il film di Aaron Sorkin

Netflix ha ottenuto i diritti per la distribuzione di The Trial of the Chicago 7, il nuovo film scritto e diretto da Aaron Sorkin.

The Trial of the Chicago 7, il nuovo film di Aaron Sorkin, sarà distribuito da Netflix che ne ha acquistato i diritti a livello mondiale.

Le indiscrezioni rivelano che la cifra pagata alla Paramount per ottenere il passaggio di consegne dovrebbe essere di circa 56 milioni di dollari.

La piattaforma di streaming sta inoltre iniziando a progettare la distribuzione dei titoli con cui spera di puntare alle nomination agli Oscar usando il Paris Theatre di New York e The Egyptian di Los Angeles per distribuire i lungometraggi e compiere la propria campagna promozionale.

The Trial of the Chicago 7 è stato scritto e diretto da Aaron Sorkin. Il film racconta la storia di come una protesta pacifica organizzata nel 1968 all'esterno di una Convention Democratica si è trasformata in uno scontro mortale con la polizia e la guardia Nazionale, mentre la nazione seguiva i terrificanti eventi in televisione.

Il film seguirà inoltre il processo dominato dai leader della protesta Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen), Jerry Rubin (Jeremy Strong), Tom Hayden (Eddie Redmayne), e Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) insieme al loro avvocato, William Kunstler (Mark Rylance).

Il regista, secondo quanto riporta IndieWire, voleva che il film venisse distribuito prima delle elezioni presidenziali.

Tra gli altri titoli di Netflix con cui si punterà all'Oscar ci saranno Mank di David Fincher, Hillbilly Elegy di Ron Howard che debutterà a novembre, I'm Thinking of Ending Things di Charlie Kaufman che uscirà il 4 settembre 2020, The Midnight Sky diretto da George Clooney, The Prom di Ryan Murphy dal cast stellare guidato da Meryl Streep e Nicole Kidman, Ma Rainey's Black Bottom di George C. Wolfe con star Viola Davis e Chadwick Boseman, The 40-Year-Old-Version di Radha Blank, e White Tiger di Ramin Bahrani.