The Trial Of The Chicago 7: Michael Keaton e William Hurt nel cast

Le star Michael Keaton e William Hurt si uniscono la cast di The Trial Of The Chicago 7 seconda regia di Aaron Sorkin.

The Trial Of The Chicago 7 accoglie nel cast i nomi delle star Michael Keaton e William Hurt. Il film sarà l'opera seconda da regista dello sceneggiatore Aaron Sorkin.

William Hurt nel film Late Bloomers

The Trial of the Chicago 7 si basa sul processo, avvenuto nel 1969, in cui sette persone sono state incolpate di cospirazione e altri crimini, dando il via a delle proteste che hanno colpito duramente la Convention dei Democratici. Il processo ha attirato l'attenzione della nazione e ha dato il via a un dibattito che ha scosso il governo americano.

Nel cast del film sono confermati il premio Oscar Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Frank Langella, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II e Joseph Gordon-Levitt. Michael Keaton interpreterà Ramsey Clark, il giudice che si è occupato del processo, mentre William Hurt sarà il Procuratore generale John Mitchell.

Si vocifera che Michael Keaton potrebbe tornare nel ruolo di Batman, in una versione anziana, in un film DC live action ispirato a Batman of the Future:.