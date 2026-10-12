The Traitors Italia 2: trailer, poster e calendario di uscita

Prime Video svela trailer e poster di The Traitors Italia 2: Alessia Marcuzzi torna alla conduzione dal 6 novembre 2026 con 14 concorrenti e un misterioso traditore segreto.

Prime Video ha rilasciato il trailer ufficiale e il poster della seconda stagione di The Traitors Italia. Dopo il successo della precedente edizione, il reality game psicologico torna sulla piattaforma streaming con Alessia Marcuzzi nuovamente alla conduzione. Il poster svela la data di uscita, fissata per il 6 novembre 2026.

La nuova stagione sarà distribuita in tre appuntamenti: i primi tre episodi arriveranno il 6 novembre, seguiti da due episodi il 13 novembre. L'episodio finale sarà disponibile dal 20 novembre 2026, data in cui si scoprirà l'esito della sfida tra leali e traditori.

Nel trailer condiviso anche sul canale YouTube ufficiale di Prime Video viene anticipata una novità destinata ad aumentare la tensione e i sospetti tra i partecipanti: la presenza di un traditore segreto, il cui ruolo sarà tutto da scoprire. Stando alle anticipazioni, neppure gli altri concorrenti sarebbero a conoscenza della sua esistenza, un elemento che potrebbe rendere ancora più imprevedibile il gioco.

Poster della seconda stagione di The Traitors Italia

The Traitors Italia 2: chi sono i concorrenti?

Il cast della seconda stagione comprende 14 concorrenti. Tra i protagonisti ci sono Awed, creator e comico del web già vincitore de L'Isola dei Famosi, Biondo, artista urban emerso da Amici, Camihawke, influencer e podcaster, e Daniele Gattano, comico e da quest'anno nel cast de Le Iene. Si aggiungono Filippo Magnini, ex campione del mondo nei 100 metri stile libero, Francesca Barra, giornalista e presenza nei talk show, Gianluca Torre, noto per il programma Casa a Prima Vista, e Giorgia Palmas, vincitrice de L'Isola dei Famosi nel 2006.

Completano il gruppo Giulia Salemi, già concorrente del Grande Fratello Vip, Jolanda Renga, attiva sui social e figlia del cantante Francesco Renga, Lorella Cuccarini, artista e conduttrice televisiva, Mario Ermito, volto di fiction e reality, Pasquale La Rocca, ballerino e protagonista di Ballando con le Stelle, e Valentina Nappi, nota a livello internazionale.

La prima stagione vinta da Giuseppe Giofrè

La prima stagione di The Traitors Italia, uscita su Prime Video nel 2025, ha visto trionfare Giuseppe Giofrè. Il programma ha conquistato l'attenzione del pubblico grazie alle alleanze, ai complotti e ai continui colpi di scena.

La nuova edizione ripartirà dalla stessa formula: i concorrenti dovranno affrontare missioni e prove strategiche, cercando di distinguere i leali dai traditori per conquistare il montepremi. Con un cast rinnovato, l'introduzione del traditore segreto e una distribuzione in tre appuntamenti, la seconda stagione promette nuove dinamiche e ulteriori ribaltamenti.