The Traitors Italia, com'è finita la prima stagione? Ecco chi ha vinto

La prima edizione italiana del gioco di intrighi, condotta da Alessia Marcuzzi su Prime Video, si è conclusa con un finale al cardiopalma: ecco chi ha vinto la prima stagione di The Traitors Italia.

Il castello si è spento e il gioco di intrighi e inganni di The Traitors Italia, condotto da Alessia Marcuzzi su Prime Video, è giunto al suo epico finale, rivelando chi tra Leali e Traditori è riuscito ad accaparrarsi il montepremi del reality ispirato all'originale olandese De Verraders, che ha riscosso ampi consensi sia dalla critica che dal pubblico. La news contiene spoiler sul vincitore .

I Traditori svelati, i Leali e il meccanismo di gioco

A differenza de la Talpa, qui i telespettatori hanno conosciuto subito i nomi dei tre traditori ovvero Mariasole Pollio, Rocco Tanica e Giuseppe Giofrè. Il format prevede che se almeno un traditore rimane in gioco alla fine, egli si aggiudichi l'intero montepremi; se invece tutti i traditori vengono scoperti e banditi, il premio viene diviso tra i leali superstiti. Oltre ai tre traditori il cast era composto dai Leali Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi e Yoko Yamada

Il colpo di scena: l'avvertimento di Rocco "Sansone" Tanica

Nelle prime quattro puntate, i tre Traditori hanno eliminato un Leale per notte, deciso nel Conclave e, durante il Round table, quando sono riusciti a dirottare i sospetti sui Leali stessi, che alla fine hanno finito per eliminarsi da soli. Nelle ultime due puntate, i Traditori hanno cominciato a correre da soli, soprattutto Giuseppe Giofrè.

Giuseppe Giofrè

Il colpo di scena è arrivato con l'eliminazione di Rocco Tanica che, sentendosi tradito dai suoi due compagni d'avventura, non ha resistito alla tentazione di lanciare un avvertimento ai Leali prima di lasciare il gioco: "Muoia Sansone con tutti i Filistei! Sulla lavagna ho scritto Maria Sole ma mi va di guardare Giuseppe". Nonostante questo clamoroso indizio, i Leali alla Tavola Rotonda successiva hanno incredibilmente fatto il nome di Alessandro Orrei, un'eliminazione che ha spianato la vittoria ad almeno uno dei Traditori rimanenti.

Il finale perfetto: chi ha vinto The Traitors Italia

Al tavolo finale, l'atmosfera era tesissima con gli ultimi concorrenti rimasti in gioco: Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Tess Masazza e Mariasole Pollio, quest'ultima è stata bannata senza poter rivelare il suo ruolo nel reality. Dopo quest'ultima eliminazione strategica, i tre superstiti hanno deciso di "fermare" il gioco. A quel punto, è arrivata la rivelazione choc:

Tess Masazza si è dichiarata Leale .

si è dichiarata . Giancarlo Commare si è dichiarato Leale .

si è dichiarato . Giuseppe Giofrè ha confessato di essere un Traditore!

Giuseppe Giofrè ha vinto The Traitors Italia. Il ballerino, dunque, è riuscito a ingannare i suoi compagni fino all'ultimo istante, l'unico a dubitare di lui, prima della rivelazione di Rocco era stato Filippo Bisceglie. Non essendo stato smascherato in tempo, è lui l'unico vincitore della prima stagione di The Traitors Italia e si è portato a casa l'intero bottino finale: 100 mila euro.

Il ballerino ha poi deciso di "contribuire ad aiutare" con la sua vincita l'Associazione Cooperative Vite Vere che si impegna nella promozione dell'inclusione e dell'autonomia delle persone con sindrome di Down. Una vittoria quella di Giuseppe Giofrè all'insegna del tradimento e della strategia che conferma l'incredibile successo del format anche in Italia!