Disponibile dalla mezzanotte su Prime Video, la sesta e ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha decretato i suoi vincitori, tra alleanze, sospetti e colpi di scena

La seconda stagione di The Traitors Italia è arrivata al suo capitolo conclusivo. Dopo settimane trascorse tra sospetti, alleanze, strategie e tentativi di smascherare i traditori nascosti nella Fortezza, il reality condotto da Alessia Marcuzzi è giunto al momento più atteso: quello della resa dei conti. La sesta e ultima puntata, disponibile dalla mezzanotte su Prime Video, e ha finalmente svelato chi è riuscito a conquistare il montepremi finale.

Spoiler alert! Se non avete ancora visto l'ultima puntata di The Traitors Italia 2, vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

A trionfare sono stati Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, gli ultimi due concorrenti rimasti in gioco dopo una finale particolarmente movimentata. Entrambi Leali, sono riusciti ad arrivare fino in fondo grazie a un'alleanza che si è rivelata decisiva proprio nelle ultime votazioni, quando hanno eliminato prima Jolanda Renga e poi Giulia Salemi.

The Traitors 2, cosa è successo nella puntata finale

L'ultimo episodio si è aperto con la prova della Maledizione, che ha visto impegnati Filippo Magnini, Lorella Cuccarini, Giulia Salemi e Biondo. La sfida si è conclusa con la sconfitta di Filippo Magnini, protagonista di un confronto diretto con Lorella Cuccarini. Quest'ultima, tuttavia, poteva contare su un vantaggio importante: essendo una Traditrice, non rischiava di essere eliminata.

Il momento decisivo per Lorella Cuccarini, però, è arrivato durante l'ultima Round Table. Nonostante abbia provato a spostare l'attenzione su Biondo, approfittando di alcuni suoi comportamenti sospetti, la "più amata dagli italiani" non è riuscita a convincere gli altri. Il gruppo ha infatti concentrato i propri voti su di lei, decretandone l'eliminazione all'unanimità.

A contribuire alla ricostruzione dei sospetti è stata Jolanda Renga, che ha ricordato un particolare avvenuto durante la precedente eliminazione di Awed: un occhiolino rivolto proprio a Lorella Cuccarini, interpretato come un possibile segnale di complicità tra i due.

Con l'uscita della showgirl, tutti e tre i traditori iniziali erano ormai stati individuati: prima Awed, poi Valentina Nappi e infine Lorella Cuccarini.

Biondo lascia il gioco: la decisione alla Cerimonia delle Polveri

Dopo l'eliminazione di Lorella Cuccarini, i concorrenti rimasti in gara erano cinque: Biondo, Giulia Salemi, Jolanda Renga, Daniele Gattano e Pasquale La Rocca. Per loro è arrivato il momento della Cerimonia delle Polveri, durante la quale hanno dovuto decidere se continuare a cercare eventuali traditori oppure procedere con le eliminazioni. La decisione è stata unanime: tutti hanno scelto di proseguire e il nome indicato dal gruppo è stato quello di Biondo, costretto così a lasciare la Fortezza.

A quel punto la partita si è fatta ancora più delicata. Con soltanto quattro concorrenti rimasti, Giulia Salemi e Jolanda Renga erano convinte che fosse arrivato il momento di concludere il gioco, mentre Daniele Gattano e Pasquale La Rocca volevano continuare a votare.

Le due coppie hanno quindi indicato nomi diversi: Giulia Salemi e Jolanda Renga hanno votato Daniele Gattano, mentre Daniele Gattano e Pasquale La Rocca hanno puntato su Jolanda Renga. La prima votazione si è conclusa in parità, così come la seconda. Al terzo tentativo, però, è arrivata la svolta: Jolanda Renga ha cambiato il proprio voto, indicando Pasquale La Rocca e sperando che Giulia Salemi continuasse a sostenerla. L'influencer ha invece votato nuovamente contro di lei, sancendone l'eliminazione.

Giulia Salemi eliminata: vincono Daniele Gattano e Pasquale La Rocca

Rimasti in tre, i concorrenti hanno affrontato l'ultima decisione della stagione. Giulia Salemi ha scelto di terminare la partita, convinta che non ci fossero più Traditori da individuare. Daniele Gattano e Pasquale La Rocca, al contrario, hanno deciso di proseguire, dimostrando di non essere ancora pronti a condividere il montepremi.

Per Giulia Salemi non c'è stato nulla da fare: la decisione dei due compagni ha decretato la sua eliminazione e, di conseguenza, la vittoria di Daniele Gattano e Pasquale La Rocca. I due Leali sono riusciti a ingannare gli ultimi concorrenti rimasti e a portare a termine la loro partita insieme.

Chi erano i Traditori di The Traitors Italia 2?

I tre concorrenti scelti da Alessia Marcuzzi per ricoprire il ruolo dei Traditori erano Awed, Valentina Nappi e Lorella Cuccarini. Nessuno di loro è riuscito ad arrivare alla conclusione del programma senza essere scoperto. Awed è stato il primo a essere individuato, dopo aver cercato di orientare le votazioni e gestire i sospetti degli altri concorrenti. Successivamente è toccato a Valentina Nappi, che non è riuscita a costruire alleanze abbastanza solide da proteggerla quando il gruppo ha iniziato a dubitare di lei.

L'ultima a lasciare il gioco è stata Lorella Cuccarini, che ha resistito più a lungo rispetto agli altri due Traditori, ma non è riuscita a superare l'ultima Round Table. La seconda stagione si è quindi conclusa con un esito diverso rispetto alla prima edizione, vinta dal "traditore" Giuseppe Giofrè. Questa volta il successo è andato a due Leali: Daniele Gattano e Pasquale La Rocca.