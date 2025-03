The Traitors Italia, nel cast del reality Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi anche Aurora Ramazzotti

Nuovo reality in arrivo per il prossimo autunno: alla conduzione, Alessia Marcuzzi. Ecco chi saranno i protagonisti di quest'avventura targata Prime.

Il prossimo autunno arriva su Prime Video il reality The Traitors, versione italiana del format olandese De Verrarders, premiato ai BAFTA e agli Emmy.

Sei puntate condotte da Alessia Marcuzzi, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon.

The Traitors, chi sono i concorrenti: il cast completo

In attesa di conoscere la data di questo debutto, Amazon Prime Video ha svelato il cast.

Si tratta di:

Michela Andreozzi

Paola Barale

Filippo Bisciglia

Giancarlo Commare

Giuseppe Giofrè

Pierluca Mariti

Tess Masazza

Alessandro Orrei

Mariasole Pollio

Raiz

Aurora Ramazzotti

Daniele Resconi

Rocco Tanica

Yoko Yamada.

Come funziona il gioco

Alessia Marcuzzi, conduttrice di Red Carpet - Vip al tappeto

"Fidarsi di qualcuno è normale, fidarsi di tutti è letale", così la Marcuzzi annuncia il programma nello spot. The Traitors Italia infatti, è un reality show psicologico carico di suspense basato su intrighi, tradimenti e inganni.

Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare, sfidandosi per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro.

Fra i concorrenti però, si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.

Tutti i concorrenti saranno messi alla prova nella loro capacità di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti.

Se almeno un traditore riuscirà ad arrivare alla fine del gioco, terrà per sé l'intero montepremi. Se, al contrario, tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente.

Il format originale

The Traitors (titolo olandese: De Verraders) è stato creato e sviluppato da IDTV in collaborazione con RTL Creative Unit.

Dal suo debutto nei Paesi Bassi su RTL4 nel 2021, il format ha riscosso un grande successo internazionale, con 30 territori che hanno commissionato versioni locali del format. All3Media International è responsabile della distribuzione internazionale del format.

La versione italiana è prodotta da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios.