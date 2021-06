The Toxic Avenger: Kevin Bacon avrà una parte da villain

Kevin Bacon è entrato a far parte del cast del film The Toxic Avenger, il reboot del cult degli anni '80, con un ruolo da villain.

Le riprese del nuovo progetto inizieranno tra qualche giorno in Bulgaria con la regia di Macon Blair.

Alla regia del progetto ci sarà Macon Blair, che ha firmato anche la sceneggiatura che riporterà sul grande schermo la storia di un uomo comune che, caduto in un contenitore di rifiuti tossici, viene trasformato in un mutante che passa dall'essere un emarginato a un inaspettato eroe quando lotta per salvare il figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell'avarizia.

Nel cast del film ci saranno Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige e Kevin Bacon con una parte da villain.

Il film originale è stato uno dei più grandi successi di Troma Entertainment, dando vita a tre sequel, un musical teatrale, una serie a cartoni animati per bambini e un fumetto Marvel.

Kevin Bacon, attualmente è uno dei protagonisti della serie City on a Hill, recentemente rinnovata da Showtime per una terza stagione, e ha concluso le riprese di One Way accanto a Travis Fimmel.