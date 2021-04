The Toxic Avenger: Jacob Tremblay affianca Peter Dinklage nel cast del reboot

Jacob Tremblay ritornerà davanti alla telecamera in occasione del reboot di The Toxic Avenger, progetto con star anche Peter Dinklage.

The Toxic Avenger ritornerà sul grande schermo e nel cast del reboot ci sarà anche Jacob Tremblay che reciterà quindi accanto a Peter Dinklage nel nuovo progetto cinematografico.

Alla regia del progetto ispirato al cult del 1984 di Troma Entertainment, che sarà prodotto da Legendary, ci sarà Macon Blair.

La nuova versione di The Toxic Avenger avrà al centro delle tematiche ambientali e sovvertirà il genere dei film dedicati ai supereroi seguendo le orme di Deadpool. Al centro della storia ci sarà un uomo qualunque che cade tra dei rifiuti tossici venendo trasformato in mutante e ritrovandosi diviso tra una vita da emarginato e quella di eroe mentre cerca di salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze all'insegna della corruzione e dell'avidità.

Per ora non sono stati condivisi i dettagli relativi al personaggio affidato a Jacob Tremblay.

Il vendicatore tossico, film low budget del 1984 prodotto da Troma Entertainment e diventato un cult, avrà quindi un remake scritto e diretto da Macon Blair, già dietro la macchina da presa in occasione di I Don't Feel at Home in This World Anymore.

Il remake sarà prodotto da Lloyd Kaufman e Michael Herz di Troma Entertainment, che hanno prodotto e diretto il progetto originale, Alex Garcia e Jay Ashenfelter.

Il vendicatore tossico, nel corso degli anni, si è imposto come film di mezzanotte e ha dato vita a una serie di sequel, a un musical teatrale, a una serie televisiva animata per ragazzi e a un fumetto della Marvel.