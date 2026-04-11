The Town stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità del film di Ben Affleck

Ad allietare la seconda serata di Rete 4, stasera 11 aprile, arriva il thriller poliziesco diretto e interpretato da Ben Affleck con Jeremy Renner, Rebecca Hall e Jon Hamm.

Nottambuli in attesa per la seconda serata di Rete 4 che stanotte alle ore 23:50 ci regalerà la visione di The Town, thriller poliziesco del 2010 diretto e interpretato da Ben Affleck. Un supercast in azione alle dipendenze della star per una pellicola premiata dalla critica con il 92% su Rotten Tomatoes, mentre il pubblico si ferma all'85%.

Seconda regia di Affleck, che esplora la criminalità di Boston, città in cui lui e l'amico Matt Damon sono nati e cresciuti, il film ha ricevuto una nomination all'Oscar per il miglior attore non protagonista per la performance di Jeremy Renner.

Jeremy Renner in una scena di The Town

Trama completa di The Town

Doug MacRay (Ben Affleck) guida una banda di spietati rapinatori di banche di Boston e non ha veri legami, a eccezione di James Coughlin (Jeremy Renner) che, nonostante il carattere minaccioso, per lui è come un fratello. Tutto cambia per Doug quando James prende in ostaggio per un breve periodo Claire Keesey (Rebecca Hall), un'impiegata di banca.

Indagando sulla donna, Doug scopre che vive nello stesso quartiere della banda, Charlestown, noto proprio per le sue bande di rapinatori. La intercetta per scoprire cosa sa su di loro e se ne innamora. Man mano che la loro storia d'amore si consolida, lui inizia ad accarezzare l'idea di abbandonare la vita criminale, ma la sua scelta potrebbe mettere in pericolo Claire.

Un cast stellare che comprende anche lo stesso regista

Per l'adattamento del romanzo di Chuck Hogan, Il principe dei ladri, Ben Affleck si è circondato di un cast solidissimo scegliendo per sé il ruolo del protagonista Doug MacRay.

Ben Affleck : Doug MacRay

Jeremy Renner : James Coughlin

Rebecca Hall : Claire Keesey

Blake Lively : Krista Coughlin

Jon Hamm : Agente FBI Adam Frawley

Titus Welliver : Dino Ciampa

Pete Postlethwaite : Fergus 'Fergie' Colm

Chris Cooper: Stephen MacRay

Blake Lively e Jon Hamm in The Town (2010)

Quando Stephen King ha messo The Town nella sua classifica dei migliori film del 2010

Chiamato da Entertainment Weekly a stilare una classifica dei 10 suoi migliori film del 2010, il Re del Brivido Stephen King ha messo The Town al secondo posto.

"Titolo pessimo, film fantastico" ha scritto. "Sarei il primo ad ammettere che Martin Scorsese è un regista più innovativo e fantasioso di Ben Affleck (almeno finora), ma Affleck comprende in modo speciale il triste e squallido sottoproletariato di Charlestown a Boston, conosciuto semplicemente come 'The Town' dai suoi abitanti. Per un film che si conclude con una vistosa raffica di spari, è stranamente intimo, e la situazione che fa da motore alla trama (un ladro di banche professionista si innamora di un ostaggio) è allo stesso tempo dolce e stranamente perversa".