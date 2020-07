The Tourist: il cast del film fu messo sotto antibiotici, ecco perché

Negli extra del DVD di The Tourist, "Action In Venice", il regista del film con Johnny Depp e Angiolina Jolie, intervistato durante una conferenza stampa, ha dichiarato che molti membri del cast e della troupe della produzione sono stati costretti ad assumere degli antibiotici in seguito alle riprese di una peculiare scena della pellicola.

Johnny Depp e Angelina Jolie in una scena del film The Tourist

Alcuni attori e molti membri della troupe di The Tourist sono stati costretti ad assumere antibiotici dopo essersi immersi nell'acqua dei canali veneziani per portare a termine le riprese di una scena del film; precauzionalmente sono stati in seguito sottoposti ad una terapia antibiotica, durato alcune per settimane, poiché l'acqua era molto sporca ed inquinata.

Angelina Jolie nel film The Tourist

Il film fu realizzato in undici mesi, questo perché Johnny Depp doveva volare alle Hawaii per iniziare a girare il quarto film della saga dei Pirati dei Caraibi. La ragione per cui la post-produzione fu eseguita così rapidamente, con evidenti ripercussioni sulla pellicola, era che tutte le date per lanciare il film erano riservate per il film Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare.

L'inizio delle riprese venne fissato a marzo 2009 ma le continue modifiche alla sceneggiatura fecero allungare i tempi di produzione, per questo motivo Tom Cruise abbandonò il progetto e fu sostituito da Sam Worthington. Dopo alcuni giorni, il regista abbandono l'incarico per "divergenze creative" con Worthington, il quale abbandonò anch'egli il film in seguito. Per rimpiazzare Worthington fu scelto Johnny Depp che, dopo essersi reso conto di avere ancora un periodo libero prima dell'inizio delle riprese di Pirati dei Caraibi, accettò il ruolo.