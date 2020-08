The Third Day: un nuovo trailer della serie con Jude Law e Naomie Harris

Jude Law e Naomie Harris sono i protagonisti della serie The Third Day, in arrivo sugli schermi di HBO dal 14 settembre.

The Third Day arriverà sugli schermi di HBO il 14 settembre, e prossimamente in Italia grazie a Sky, e il nuovo trailer regala delle sequenze inquietanti e coinvolgenti dei sei episodi, suddivisi in due parti, con star Jude Law e Naomie Harris.

Il video mostra infatti l'arrivo su una misteriosa isola di due personaggi che si ritrovano alle prese con eventi spaventosi, misteri, comportamenti bizzarri e un'angoscia crescente.

Nei primi episodi di The Third Day - ambientate in Estate - un uomo, parte affidata a Jude Law, si ritrova su una misteriosa isola della costra britannica, scoprendo che gli abitanti sono impegnati a difendere territorio e tradizioni a ogni costo. In Inverno, invece, una donna dalla grande forza di volontà, interpretata da Naomie Harris, arriverà sull'isola in cerca di risposte, trovandosi però alle prese con una battaglia che deciderà il suo destino.

Tra gli interpreti anche Emily Watson, Katherine Waterston, John Dagleish e Freya Allen.

La serie è stata creata da Felix Barrett e Dennis Kelly. Estate è stata scritta da Kelly e diretta da Marc Munden, mentre Inverno è firmata da Kit de Wall, Dean O'Loughlin e Kelly, la regia è di Philippa Lowthorpe.

