The Terror 2: da oggi su Amazon Prime Video in streaming

The Terror 2 arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi: i dieci episodi della della seconda stagione della antologica creata da David Kajganichn saranno rilasciati uno alla settimana.

Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, The Terror: Infamy, seconda stagione della serie dalle sfumature horror è ricca di suspense. The Terror: infamy si concentra su numerosi decessi all'interno di una comunità giapponese in America e segue il percorso di un ragazzo per scoprire e combattere la malvagia entità responsabile della carneficina. La seconda stagione racconta di Chester Nakayama, della sua famiglia e dei loro amici a Terminal Island in California, che si ritrovano ad affrontare le persecuzioni perpetrate del governo americano nei loro confronti e a combattere contro uno spirito malvagio che minaccia il loro futuro.

The Terror: Derek Mio e Miki Ishikawa in una scena della stagione 2

The Terror: Infamy narra del fenomeno storico, spesso taciuto, dell'Internamento dei giapponesi-americani e si interroga sul vero significato di essere americani. Dal 1942 al 1945, più di 145,000 nippo-americani e nippo-canadesi sono stati obbligati a lasciare le loro case e portati in campi di prigionia dai loro governi, solo per via della provenienza dei loro antenati. Questa è la storia della loro perseveranza nei confronti dell'ingiustizia.

La serie Amazon vede nel cast Derek Mio nel ruolo di Chester Nakayama, Kiki Sukezane in quello di Yuko, una misteriosa donna che appartiene al passato di Chester, Cristina Rodlo è Luz, fidanzata segreta di Chester, Shingo Usami è Henry Nakayama, padre di Chester, Naoko Mori è Asako Nakayama, madre di Chester, Miki Ishikawa è Amy, amica della famiglia Nakayama, nel cast comparirà inoltre George Takei nel ruolo di Yamato-san, anziano della comunità ex comandante di peschereccio.

La serie creata da David Kajganichn era nata come uno shot basato sul bestseller a tinte horror del noto autore Dan Simmons. L'ottima ricezione ricevuta ha spinto i produttori a mettere in cantiere una seconda stagione, basata su un'altra vicenda dando allo show la sua forma antologica.

The Terror: Infamy è una delle novità in catalogo del mese di agosto di Amazon Prime Video.