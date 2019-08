Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo ad agosto 2019

Amazon ha presentato il catalogo di agosto 2019 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità segnaliamo la prima stagione di Carnival Row con Orlando Bloom e la seconda stagione della serie antologica The Terror più alcune anticipazioni su quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand.

Carnival Row

Orlando Bloom e Cara Delevingne sono i protagonisti di Carnival Row, la nuova serie Amazon Original, che sarà disponibile su Prime Video dal 30 agosto in versione originale e sottitolata in più di 200 territori e in versione doppiata dal 22 Novembre 2019.

La serie è ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all'invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani. Ma anche nell'oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che può mettere in pericolo il mondo di Philostrate proprio mentre sta seguendo il caso più importante della sua vita: una serie di orribili omicidi che mettono a repentaglio la pace a Row.

Al fianco di Orlando Bloom e Cara Delevingne, il cast della serie annovera anche Simon McBurney, nei panni dell'eccentrico artista Runyan Millworthy, David Gyasi nel ruolo del fauno Agreus, Tamzin Merchant nei panni della giovane aristocratica Imogen Spurnrose, Andrew Gower nel ruolo del ricco orologiero Ezra Spurnrose, Karla Crome nei panni della fata-poetessa Tourmaline, Arty Froushan nel ruolo del playboy compulsivo Jonah Breakspear, Caroline Ford nei panni della misteriosa nobildonna Sophie Longerbane, Indira Varma nel ruolo della matriarca Piety Breakspear, Jared Harris nei panni del cancelliere Absalom Breakspear.

Carnival Row sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 Agosto 2019 in versione originale e sottotitolata

The Terror: Infamy

Ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, la seconda stagione della serie dalle sfumature horror è ricca di suspense. The Terror: Infamy si concentra su numerosi decessi all'interno di una comunità giapponese in America e segue il percorso di un ragazzo per scoprire e combattere la malvagia entità responsabile della carneficina. La stagione racconta di Chester Nakayama, della sua famiglia e dei loro amici a Terminal Island in California, che si ritrovano ad affrontare le persecuzioni perpetrate del governo americano nei loro confronti e a combattere contro uno spirito malvagio che minaccia il loro futuro.

The Terror: Infamy narra del fenomeno storico, spesso taciuto, dell'internamento dei giapponesi-americani e si interroga sul vero significato di essere americani.

The Terror: Infamy sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 16 Agosto 2019 in versione doppiata, originale e sottotitolata

This Is Football

Sei storie straordinarie di calcio e umanità

This Is Football esplora il fenomeno unico che rapisce e unifica miliardi di persone in ogni angolo del globo. Attraverso gli episodi vengono esplorati temi universali dell'esperienza umana: Redemption - il ruolo esaltante del calcio nel ricostruire l'anima del Ruanda dopo il genocidio; Belief - l'ascesa ispiratrice del calcio femminile e di due squadre che hanno dato tutto per renderlo possibile; Chance - l'agonia e l'estasi dei destini che rende umili i campioni e fa in modo che ogni fan creda nell'impossibile; Love - quattro storie da ogni angolo della terra dove l'amore per il gioco trascende le avversità; Pride - come i vichinghi del calcio islandese conquistano il mondo e danno speranza a ogni perdente e Wonder - svelando i segreti del genio di Lionel Messi e la gioia globale nel vederlo giocare. Ogni storia si svolge attraverso l'esperienza di uomini e donne di diverse razze, culture e religioni, tutti uniti nella loro passione per il calcio.

La serie è scritta e creata dal giornalista corrispondente dall'estero e autore di libri sportivi John Carlin su un'idea originale di Carlin e Raimon Masllorens.

This Is Football sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 Agosto 2019 in versione originale e sottotitolata

Inside Borussia-Dortmund

Nuova docuserie Amazon Original dedicata al noto club tedesco Un club di alto livello visto da vicino: il Borussia Dortmund, una delle migliori squadre di calcio tedesche, è la prima squadra della Bundesliga ad offrire un accesso senza precedenti al proprio "dietro le quinte". A partire dal 16 agosto, la docuserie Amazon Original in quattro episodi Inside Borussia Dortmund fornirà approfondimenti esclusivi sul team BVB con un episodio a settimana ogni venerdì e l'ultimo episodio il 13 settembre.

Inside Borussia Dortmund sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 16 Agosto 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

Take Us Home: Leeds United

La nuova docuserie sportiva in arrivo ad agosto narrata da Russell Crowe Take Us Home: Leeds United fornirà uno sguardo esclusivo sulla stagione 2018-19 del club e la sua strenua lotta per per la promozione in Premier League, dopo un'assenza di 15 anni, sotto la guida dell'allenatore Marcelo Bielsa. Il premio Oscar Russell Crowe, sfegatato tifoso del Leeds United, sarà voce narrante della serie in sei episodi che debutterà in esclusiva su Prime Video questo Agosto.

Take Us Home: Leeds United sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da Agosto in versione originale e sottotitolata

A partire da agosto saranno inoltre disponibili su Amazon Prime Video:

Serie TV

Person of Interest, la quinta stagione dal primo Agosto

Preacher, la quarta stagione dal 5 Agosto (versione doppiata, originale e sottotitolata)

StartUp, la terza stagione dal 29 Agosto (versione doppiata, originale e sottotitolata)

Film e docu-serie

Remi - dal 7 Agosto

Notti magiche - dall'8 Agosto

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello - dal 16 Agosto

Bumblebee - dal 24 Agosto

Ride - dal 29 Agosto

Il mese di agosto sarà l'ultima occasione per guardare:

Serie TV

Devious Maids - le prime sei stagioni fino al 3 Agosto

Film

AMAZON PRIME VIDEO: le ultime novità e le prossime uscite

Chiara Ferragni si è unita alla nuova competizione di moda Making the Cut, come nuovo elemento del panel di giudici. L'annuncio viene fatto in concomitanza con le riprese a Tokyo di questa appassionante sfida. Making the Cut sará disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel 2020 in più di 200 paesi. Chiara Ferragni si inserisce così nella squadra dei giudici e ospiti già precedentemente annunciata tra cui si annoverano: la top model Naomi Campbell, l'icona di stile Nicole Richie, la ex Editor-in-Chief di Vogue Paris Carine Roitfeld, e lo stilista Joseph Altuzarra. Making The Cut vede in gara 12 talentuosi imprenditori e designer del mondo della moda, provenienti da tutto il mondo, per portare i loro promettenti brand allo step successivo: diventare un fenomeno globale. I look che verranno mostrati durante Making the Cut saranno acquistabili su Amazon e il vincitore della competizione riceverà un milione di dollari da investire nel proprio marchio.

Star Trek: Picard

Durante il Comic-Con di San Diego Sir Patrick Stewart ha stupito i fan di Star Trek con il primo trailer di Star Trek: Picard e ha scioccato gli spettatori accogliendo come ospiti alcune icone di Star Trek: Brent Spiner, Jeri Ryan, Jonathan Frakes e Jonathan Del Arco, annunciando che anche loro compariranno in STAR TREK: PICARD. Durante il panel è anche stato annunciato che STAR TREK: PICARD debutterà all'inizio del 2020 su Amazon Prime Video.

Star Trek: Picard vede Sir Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation. La serie seguirà le vicende del popolare personaggio nel prossimo capitolo della sua vita. Al fianco di Stewart si annoverano nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

The Expanse

La quarta stagione della serie vincitrice di un Hugo The Expanse sarà disponibile da Venerdì 13 Dicembre. Durante il Comic-con di San Diego il cast e i creatori della serie hanno annunciato la data di debutto e hanno mostrato il primo spezzone della nuova stagione. La quarta stagione di The Expanse, la prima come Amazon Original, inizia un nuovo capitolo della saga con la squadra della Rocinante in missione per le Nazioni Unite alla scoperta di nuovi mondi al di fuori del Ring Gate. All'umanità sono state aperte le porte di numerosissimi nuovi pianeti con caratteristiche simili alla Terra, cosa che ha velocizzato la corsa ad accaparrarsi le nuove terre e ha inasprito gli attriti tra la Terra e i suoi nemici, Marte e la Fascia Principale degli asteroidi. Ilus è il primo di questi pianeti, ricco di risorse naturali ma anche segnato dalle rovine di una estinta civiltà aliena. Gli abitanti dalla Terra, di Marte e dalla Fascia si lanciano alla colonizzazione di questo nuovo pianeta, ignari dei gravi pericoli che li attendono.

The Man In The High Castle

La quarta e ultima stagione di The Man in the High Castle,la premiata serie Amazon Original, debutterà il 15 novembre