The Terminal: la storia vera che ha ispirato il film con Tom Hanks

La vita di Merhan Nasseri fu usata dalla DreamWorks per la sceneggiatura di The Terminal, film del 2004 con Tom Hanks diretto da Steven Spielberg.

La sceneggiatura di The Terminal trae ispirazione dalla vita di Merhan Nasseri, un rifugiato iraniano, da cui fu tratto il personaggio di Tom Hanks. Nasseri nel 1988 atterrò all'aeroporto Charles De Gaulle vicino a Parigi, dopo che gli era stato negato l'ingresso in Inghilterra, perché gli erano stati rubati il passaporto e il certificato di rifugiato delle Nazioni Unite.

The Terminal: una scena con Zoe Saldana e Tom Hanks

Le autorità francesi non gli permisero di lasciare l'aeroporto e così Nasseri rimase al Terminal One: un apolide senza nessun posto dove andare. Da allora gli fu concesso il permesso di entrare in Francia o di tornare in Iran ma lui scelse di continuare a vivere nel terminal e di raccontare la sua storia a chi fosse disposto ad ascoltarla.

The Terminal: uno scomodo pisolino per il povero Tom Hanks

Secondo quanto riferito dal personale dell'aeroporto, la sua salute mentale è peggiorata notevolmente nel corso degli anni. Quando gli fu data l'opportunità di vivere in Francia, rifiutò perché i documenti non lo chiamavano "Sir Alfred" e affermò anche di aver dimenticato la sua lingua natia.

Nell'agosto del 2006 Nasseri ha lasciato l'areoporto per farsi ricoverare in ospedale a causa di una malattia non specificata. Secondo quanto riferito la DreamWorks lo ha pagato 250.000 dollari per l'uso della sua biografia. The Terminal è un film del 2004 diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks, Catherine Zeta Jones e Stanley Tucci.