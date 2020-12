The Terminal: Steven Spielberg cancellò una scena che ricordava E.T. L'extraterrestre

Steven Spielberg cancellò una scena di The Terminal in cui Viktor Navorski pronunciava una frase che ricordava E.T. L'extraterrestre.

In una scena di The Terminal il protagonista del film, Viktor Navorski, avrebbe dovuto pronunciare ripetutamente una battuta che Steven Spielberg decise di tagliare a causa della profonda somiglianza con le celebri parole pronunciate dal personaggio di un altro suo film: E.T. L'extraterrestre.

The Terminal: una scena con Zoe Saldana e Tom Hanks

Spielberg tagliò la battuta in cui Navorski cerca aiuto con la sua scheda telefonica gridando: "Telefono di casa, telefono di casa!". Il regista eliminò questa sequenza in fase di montaggio per evitare confronti con E.T. l'Extra-Terrestre e il suo celeberrimo: "ET telefono casa".

Il film prevedeva anche un finale diverso nel quale Amelia sarebbe andata a New York con Viktor, ma i feedback del pubblico di prova convinsero Spielberg a girarne un altro. Il ritardo nella lavorazione fece slittare il suo progetto successivo, Munich, ma gli dette la possibilità di iniziare prima le riprese de La guerra dei mondi.

The Terminal: uno scomodo pisolino per il povero Tom Hanks

Rotten Tomatoes ha riferito che il 61% di 206 critici ha giudicato positivamente The Terminal, con una valutazione media di 6,2 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Il film trascende i suoi difetti attraverso la virtù del messaggio, profondamente apprezzato dal pubblico, e grazie ad un'interpretazione tipicamente solida da parte di Tom Hanks."