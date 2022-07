The Terminal List, Chris Pratt: "Zero Dark Thirty mi ha ispirato a sviluppare la serie"

Chris Pratt ha recentemente rivelato di aver canalizzato le esperienze acquisite sul set di Zero Dark Thirty per mettere giù le fondamenta del suo nuovo show: The Terminal List.

Chris Pratt, durante una recente intervista di CinemaBlend, ha rivelato che la sua esperienza sul set di Zero Dark Thirty l'ha ispirato a sviluppare The Terminal List: è stato il collega Jared Shaw a mostrare alla star i libri di Jack Carr che fanno parte della serie di James Reese su cui si basa lo show.

Terminal List: Chris Pratt in una foto della serie

Pratt ha esordito dicendo: "Provo una certa affinità nei confronti della comunità dei Navy SEAL e per la comunità SpecOps, è così da sempre. Ho interpretato un Navy SEAL in Zero Dark Thirty, e successivamente essere diventato molto amico di Jared Shaw, che ora è un produttore associato di The Terminal List, in cui interpreta Boozer."

"Dopo quell'esperienza mi è sembrato giusto approfondire, grazie a Jared ho avuto accesso al libro, l'ho letto, ho adorato il personaggio e ho adorato il fatto che fosse stato ambientato in California", ha continuato la star. "Più precisamente nel sud della California, che è vicino a casa mia."

Terminal List: gli attori Chris Pratt e Taylor Kitsch in una foto della serie

"Sapevo che io e lui saremmo stati in grado di realizzare lo show insieme, il che era già qualcosa. Stavamo cercando un progetto da portare avanti insieme da tempo. Quindi l'abbiamo opzionato, l'abbiamo portato a Amazon, a loro è piaciuto e da lì ho avuto l'opportunità di collaborare con il mio migliore amico... è stata una proprio vittoria", ha concluso Chris Pratt.