The Swarm - Il quinto giorno stasera su Rai 2: trama e cast della puntata del 10 gennaio della serie thriller

Stasera su Rai 2 va in onda la prima puntata di The Swarm - Il quinto giorno: serie thriller ambientalista girata prevalentemente in Italia: trama e cast

Stasera 10 gennaio 2024, in prima serata su Rai 2 vanno in onda i primi episodi di The Swarm - Il quinto giorno, serie ambientalista, girata prevalentemente in Italia, tratta dal romanzo di Frank Schätzing. Il thriller di fantascienza è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Se volete sapere se ci sarà una seconda stagione de The Swarm - Il quinto giorno, la risposta non c'è. La miniserie non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione. Trama e cast della serie.

The Swarm - Il quinto giorno: Trama

Cosa accadrebbe se il mare e tutte le sue creature, dopo anni di sfrenato inquinamento e incessanti cambiamenti climatici, cominciassero a dare segnali di ostilità, dichiarando guerra agli unici veri responsabili del disastro climatico?

Nel mondo immaginato con piglio profetico da Frank Schätzing - il romanzo è uscito quasi vent'anni fa - accadono cose strane: balene che distruggono barche; granchi che prendono d'assalto le spiagge; mitili che bloccano navi container; uno sconosciuto verme del ghiaccio che destabilizza le scarpate continentali innescando tsunami; un patogeno letale che contamina l'acqua potabile.

L'umanità è sotto attacco e la situazione degenera velocemente. La vita è minacciata, la situazione peggiora di giorno in giorno, eppure nessuno è ancora in grado di collegare questi attacchi apparentemente casuali.

Solo un gruppo di scienziati si fa avanti per presentare ai leader impegnati a risolvere la crisi globale una teoria difficile da accettare: potrebbe esistere una forma di vita intelligente che dimora negli abissi, capace di manipolare gli oceani e tutto ciò che vi risiede.

Ma le rivelazioni degli scienziati vengono ritenute inverosimili. E il gruppo è costretto a intraprendere una missione rischiosissima: individuare questa forma di vita intelligente negli abissi dell'Oceano Artico.

Dove vedere The Swarm - Il quinto giorno

The Swarm - Il quinto giorno andrà in onda da stasera 10 gennaio per quattro appuntamenti su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. The Swarm è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10.

Episodio 1

Charlie Wagner, giovane biologa marina, viene inviata nelle Isole Shetland. Durante un rilevamento, Charlie scopre grandi quantità di metano ghiacciato sulla superficie dell'acqua, mentre generalmente lo si trova sui fondali.

Fenomeni anomali si stanno verificando anche in altre parti del mondo: un pescatore viene ucciso da un branco di pesci in Perù, megattere e balene grigie al largo dell'isola di Vancouver sembrano essere sparite. Nessuno può immaginare che sia l'inizio di una catastrofe.

Episodio 2

Sulla costa atlantica francese, lo chef di un ristorante di lusso muore dopo aver toccato il liquido prodotto da un'aragosta. La biologa molecolare Cécile Roche cerca di risalire alla causa del decesso. Dopo la morte di altri due addetti alle cucine, a Cécile viene un terribile sospetto.

Intanto nel Mare di Norvegia lo scienziato Sigur Johanson è incaricato dall'amica Tina Lund di svolgere una ricerca su alcuni vermi che stanno mangiando il ghiaccio di una scarpata oceanica. Jess manda un videomessaggio all'amica e collega Charlie Wagner, ma il messaggio viene bruscamente interrotto. È successo qualcosa di irreparabile.

Interpreti e personaggi