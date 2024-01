The Swarm - Il quinto giorno stasera 31 gennaio su Rai 2, ultima puntata: trama e cast della serie thriller

Stasera su Rai 2 va in onda l'ultima puntata di The Swarm - Il quinto giorno: serie thriller ambientalista girata prevalentemente in Italia: trama e cast.

Stasera 31 gennaio 2024, in prima serata su Rai 2 vanno in onda gli ultimi due episodi di The Swarm - Il quinto giorno, serie ambientalista, girata prevalentemente in Italia, tratta dal romanzo di Frank Schätzing. Il thriller di fantascienza è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Se volete sapere se ci sarà una seconda stagione de The Swarm - Il quinto giorno, la risposta non c'è. La miniserie non è stata ancora rinnovata. Trama e cast.

The Swarm - Il quinto giorno: Trama

Cosa accadrebbe se il mare e tutte le sue creature, dopo anni di sfrenato inquinamento e incessanti cambiamenti climatici, cominciassero a dare segnali di ostilità, dichiarando guerra agli unici veri responsabili del disastro climatico?

Nel mondo immaginato con piglio profetico da Frank Schätzing - il romanzo è uscito quasi vent'anni fa - accadono cose strane: balene che distruggono barche; granchi che prendono d'assalto le spiagge; mitili che bloccano navi container; uno sconosciuto verme del ghiaccio che destabilizza le scarpate continentali innescando tsunami; un patogeno letale che contamina l'acqua potabile.

L'umanità è sotto attacco e la situazione degenera velocemente. La vita è minacciata, la situazione peggiora di giorno in giorno, eppure nessuno è ancora in grado di collegare questi attacchi apparentemente casuali.

Solo un gruppo di scienziati si fa avanti per presentare ai leader impegnati a risolvere la crisi globale una teoria difficile da accettare: potrebbe esistere una forma di vita intelligente che dimora negli abissi, capace di manipolare gli oceani e tutto ciò che vi risiede.

Ma le rivelazioni degli scienziati vengono ritenute inverosimili. E il gruppo è costretto a intraprendere una missione rischiosissima: individuare questa forma di vita intelligente negli abissi dell'Oceano Artico.

Episodio 7

La Thorvaldson si dirige verso l'Artide, dove sono rilevati segnali dello Yrr: Anawak e Crowe credono che sia possibile comunicarci. Uno strano bagliore sulla nave svela uno scenario magico.

Episodio 8

Mifune raggiunge la Thorvaldson per vedere gli esiti delle ricerche: Johanson vuole fare altri esperimenti sullo Yrr. Di fronte a una situazione disperata, Charlie fa la sua scelta estrema.

Interpreti e personaggi

Cécile de France: Dott.sa Cécile Roche

Joshua Odjick: Leon Anawak

Alexander Karim: Dr. Sigur Johanson

Leonie Benesch: Charlie Wagner

Takuya Kimura: Aito Mifune

Barbara Sukowa: Prof.sa Katharina Lehmann

Krista Kosonen: Tina Lund

Rosabell Laurenti Sellers: Alicia Delaware

Kim Mousa: Mesuli

Oliver Masucci: Capitano Jasper Alban

Sharon Duncan-Brewster: Samantha Crowe

Claudia Jurt: Dott.sa Natalia Oliviera

Kari Corbett: Iona

Jack Greenlees: Douglas MacKinnon

Dove vedere The Swarm - Il quinto giorno

The Swarm - Il quinto giorno andrà in onda stasera 31 gennaio, ultimo dei quattro appuntamenti previsti su Rai 2 in prima serata alle 21:20. La serie si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.

The Swarm è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10.