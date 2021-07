The Suicide Squad - Missione Suicida, le reazioni della critica: "violento, esilarante ed emozionante"

La critica USA su Twitter per le prime reazioni a caldo di The Suicide Squad - Missione Suicida, definendolo violento, esilarante ed emozionante.

La proiezione anticipata per la stampa USA di The Suicide Squad - Missione Suicida ha fruttato i primi verdetti decisamente positivi emersi sui social, secondo le prime reazioni il film di James Gunn sarebbe "violento, sanguinario, esilarante ed emozionante".

The Suicide Squad: i protagonisti in una foto del film

The Suicide Squad - Missione Suicida uscirà nei cinema italiani il 5 agosto e negli USA il 6 agosto in contemporanea al cinema e in streaming su HBO Max. Scritto e diretto da James Gunn, il film torna a focalizzarsi sul team dei cattivi e disadattati DC mentre Amanda Waller (Viola Davis) cerca di allearsi con loro per una nuova missione sull'isola di Corto Maltese conosciuta solo come "Progetto Stella Marina". Ovviamente, mettere la Task Force X in una simile situazione condurrà al caos.

Nel cast troviamo Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Idris Elba in quelli di Bloodsport, Jai Courtney è Captain Boomerang, Sylvester Stallone dà voce a King Shark, John Cena è Peacemaker, Joel Kinnaman interpreta Rick Flag, Peter Capaldi è the Thinker, David Dastmalchian veste i panni di Polka-Dot Man, Daniela Melchior quelli di Ratcatcher 2, Michael Rooker è Savant, Alice Braga è Sol Soria, Pete Davidson è Richard "Dick" Hertz/Blackguard, Nathan Fillion è T.D.K., Sean Gunn è Weasel, Flula Borg è Javelin e Mayling Ng interpreta Mongal.

Le prime reazioni al film trapelate su Twitter parlano di un'avventura "super violenta, estremamente divertente e ricca di sorprese".

Sulla base di queste reazioni, sembra che James Gunn sfrutti appieno il divieto ai minori (rating R) ma insieme all'azione non rinunci all'aspetto emotivo.