The Suicide Squad: James Gunn posta un misterioso indizio su alcuni personaggi

Il nuovo cinecomic DC The Suicide Squad è attualmente in produzione e il regista James Gunn, tramite un commento su Instagram, ha rivelato un indizio misterioso che secondo i fan potrebbe essere riferito a qualche personaggio del film.

La scorsa settimana Daniela Melchior, che in The Suicide Squad interpreta Ratcatcher, ha pubblicato una foto dal set rivelando che era il 68° giorno di produzione e James Gunn ha prontamente commentato con delle emoji di un'aquila, un leopardo, un cavallo e un topo.

I fan sono subito partiti con mille interpretazioni per questo commento, pensando possa essere un riferimento ad alcuni personaggi che saranno presenti in The Suicide Squad. In particolare, L'Aquila si riferisce quasi certamente a Peacemaker, dal momento che il personaggio indossa un'aquila sul petto, il ratto certamente è un'allusione a Ratcatcher. Per quanto riguarda il leopardo e il cavallo, resta tutto da vedere, ma alcune ipotesi popolari includono Knight, Bronze Tiger o persino Vixen.

I membri del cast che faranno ritorno dal primo film Suicide Squad includono Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Capitano Boomerang). Tra i nuovi arrivati ci sono Peter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena.