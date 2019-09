The Suicide Squad: Jai Courtney pubblica la prima foto in versione Captain Boomerang

L'attore Jai Courtney ha condiviso online la prima foto che lo ritrae in versione Captain Boomerang, personaggio che interpreterà anche in The Suicide Squad.

The Suicide Squad avrà nel suo cast anche Jai Courtney, interprete di Captain Boomerang, e l'attore ha condiviso una foto in cui annuncia la sua presenza nel cast del sequel diretto da James Gunn.

Il filmmaker ha annunciato pochi giorni fa il nome degli interpreti che reciteranno nel cinecomic, confermando anche alcuni ritorni rispetto al primo capitolo.

L'attore Jai Courtney ha pubblicato su Instagram un'immagine che lo ritrae con la dentatura creata per Captain Boomerang, inserendo poi l'hashtag legato a Suicide Squad 2.

La star del cinecomic aveva commentato il suo personaggio nel cinecomic tratto dai fumetti della DC dichiarando: "Ho amato interpretare Captain Boomerang. Penso sia come un incubo in versione rocker. Semplicemente non vedo l'ora di riprendere il ruolo, rimettere il mio dente d'oro ed entrare in azione".

Jai, intervistato da Collider, aveva dichiarato: "Per molto tempo non ho saputo se sarei ritornato. Mi hanno mandato il copione di The Suicide Squad ed è grandioso, tutto mi ha sorpreso. Non penso che qualcuno possa immaginare cosa accadrà e non credo che qualsiasi cosa si possa leggere online sia in grado di chiarire la situazione. Niente di quello che potrò dirvi oggi potrebbe chiarire le idee. Le persone che hanno letto il film e chi fa parte del team di Gunn sanno cosa sta succedendo".

Courtney aveva proseguito sottolineando: "Penso che ci sia ancora spazio per qualche cambiamento, non so. Non voglio prendermi la responsabilità di rivelare qualcosa e non so cosa potrei raccontare".

L'approccio di James Gunn, secondo l'interprete di Captain Boomerang, sarà totalmente diverso: "L'atmosfera sarà completamente differente e c'è la firma di James Gunn su tutto il film. Incontreremo nuove persone e sarà davvero divertente".

Il cast di The Suicide Squad sarà composto anche da Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, John Cena, Flula Borg, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Alice Braga, Steve Agee, Daniela Melchior, Julio Ruiz, e Jennifer Holland.