The Substance e gli altri: ecco tutti i titoli che vedremo su Paramount+ a marzo 2025

Tanti nuovi titoli in arrivo su Paramount+ a marzo 2025, tra serie e film. Un titolo su tutti: The Substance, il body horror diretto da Coralie Fargeat. Interpretato da Demi Moore e Margaret Qualley, all'ultima edizione del Festival di Cannes ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura, è valso a Demi Moore il suo primo Golden Globe come migliore attrice protagonista ed è stato candidato a ben 5 statuette agli Oscar 2025.

Paramount, i film in arrivo

Questi i film che vedremo a marzo:

The Substance, dal 4 marzo

Tom Petty: Heartbreakers Beach Party, dal 12 marzo

BFF - Best Friends Forever, dal 14 marzo

Hard Home, dal 21 marzo

Transformers One, dal 24 marzo

Locandina di The Substance

L'horror è incentrato su un rivoluzionario prodotto che può creare una versione migliore di se' stessi: "Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama The Substance. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C'è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l'equilibrio...Cosa può andare storto?"

Interpretato da Demi Moore, il film è stato candidato agli Oscar 2025 nelle categorie per miglior film, regia, migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura e miglior trucco.

Tom Petty: heartbreakers beach party è un racconto divertente, schietto, veloce e musicalmente ricco sulla più grande rock & roll band d'America e uno sguardo al genio creativo di Tom Petty. Originariamente trasmesso solo una volta su MTV nel febbraio 1983, le registrazioni di questo debutto alla regia di Cameron Crowe sono state finalmente trovate nel 2024: quasi 40 anni dopo.

Locandina di BFF - Best Friends Forever

In BFF - Best Friends Forever Anna (Anna Ferzetti) e Virginia (Ambra Angiolini) sono due quarantenni di successo e amiche da una vita. La loro amicizia si fonda su una divertita e maliziosa competitività, soprattutto nella conquista degli uomini. Ma un rapporto serio? Una famiglia? Virginia si innamora spesso ma pensa di non aver ancora trovato quello giusto.

Anna è sicura di non volere una storia. Ma si sbagliano entrambe. Un giorno si innamorano dello stesso uomo: Diego (Massimo Poggio). Quella che, inizialmente, è una "onesta" battaglia amorosa tra due donne innamorate, ben presto si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi.

Hard Home è un thriller adrenalinico che racconta la storia di una madre profondamente addolorata per l'assassinio di sua figlia che, per vendicarsi, decide di attirare il killer all'interno della sua smart home. A questo punto si ritrova coinvolta in un gioco distorto.

Transformers One è la storia inedita delle origini Orion Pax (il giovane Optimus Prime) e di D-16 (il giovane Megatron). I due, un tempo compagni d'armi, sono diventati nemici giurati e hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Le serie di marzo su Paramount+

Stags, dal 7 marzo

Insomnia, dall'11 marzo

Happy Face, dal 21 marzo

Dongjae, the good or the bastard, dal 28 marzo

La serie Stags racconta la festa di addio al celibato in Sud America di Stu e dei suoi amici. Quello che doveva essere una settimana di bevute, droghe e divertimento si trasforma in un incubo quando la sicurezza dell'aeroporto scopre che uno dei componenti del gruppo sta contrabbandando cocaina. Invece di salire su un aereo, il gruppo viene rinchiuso in un famigerato e depravato carcere su di un'isola, gestito da due fratelli, trafficanti di droga e in guerra tra loro. Diventa chiaro che il gruppo deve scegliere da che parte stare per avere qualche possibilità di sopravvivenza. Le amicizie e la lealtà vengono messe alla prova e sacrificate, mentre Stu e i suoi amici iniziano a domandarsi: chi riuscirà a tornare a casa?

Insomnia racconta la storia di Emma, una donna in carriera che, qualche giorno prima del suo quarantesimo compleanno, smette di dormire. Proprio come fece sua madre prima di soffrire un violento crollo psicotico quando Emma aveva cinque anni. Sua madre le aveva sempre detto che condividevano lo stesso "sangue cattivo", e ora Emma è terrorizzata che sia vero. Inoltre, non può fare a meno di sentire che qualcos'altro non va: sua madre è improvvisamente morta, sua sorella riappare inaspettatamente nella sua vita e si sente come se fosse osservata. Solo indagando sulla verità del suo passato Emma può trovare le risposte di cui ha bisogno per evitare che la tragedia la colpisca ancora.

Locandina di Happy Face

Happy Face è ispirata alla storia vera di Melissa G.Moore. A 15 anni, Melissa scopre che il suo amato padre era il prolifico serial killer noto come Happy Face. Da adulta, cambia nome custodendo il suo segreto mentre il padre sconta l'ergastolo. Partendo dalla storia vera, la serie segue Melissa e il padre incarcerato. Dopo decenni di assenza di contatti, l'uomo trova un modo per rientrare a forza nella vita della figlia. In una corsa contro il tempo, Melissa deve scoprire se un uomo innocente sta per essere messo a morte per un crimine commesso da suo padre.

Dongjae, the good or the bastard è una serie thriller sudcoreana che ruota attorno alla vita del procuratore Seo Dong-jae. Seo Dong-jae lavora presso l'ufficio del procuratore distrettuale di Cheongju, ma ha un futuro incerto a causa dello stigma associato al suo passato da procuratore. Gli viene assegnato un caso di omicidio di una liceale e si ritrova sul filo del rasoio: tra la sua intuizione come procuratore e i suoi istinti come opportunista.