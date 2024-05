The Substance: Demi Moore vuole ringiovanire nel primo teaser del body horror presentato a Cannes

Il Festival di Cannes è entrato nel vivo con la seconda e ultima settimana che vedrà tra i protagonisti anche Paolo Sorrentino con il suo ultimo film, Parthenope. Sono già molteplici i film che hanno generato discussioni tra cinefili e addetti ai lavori, da Megalopolis di Francis Ford Coppola a Horizon: An American Saga di Kevin Costner. Un altro film che sta facendo molto parlare di sé è The Substance di Coralie Fargeat.

Protagonista è Demi Moore, alle prese con il suo ruolo più importante degli ultimi anni e le prime sequenze del film sono state mostrate in un breve teaser iniziale con le prime sequenze del film della regista francese, al suo primo lavoro per il grande schermo in lingua inglese. Inizialmente associato a Universal Pictures, il film è stato acquisito da MUBI per la distribuzione nelle sale.

La Sostanza

Il teaser è composto da poche immagini che offrono qualche indizio: un trattamento scientifico noto come Sostanza promette di fornire una versione maggiormente giovane e migliore delle persone attraverso la divisione cellulare. Le probabilità che tutto vada storto o come previsto ma con conseguenze peggiori sono molto alte.

Demi Moore interpreta l'attrice Elisabeth Sparkle in una scena di The Substance

Nel video, il personaggio di Demi Moore accende lo schermo di un televisore, si siede su un divano e assiste alla presentazione della Sostanza che le permetterà di ringiovanire e mostrare un aspetto migliore rispetto al precedente. Le prime reazioni al film dal Festival di Cannes parlano di una sorta di La morte ti fa bella di Zemeckis con lo stile di Julia Ducournau. Nel cast del film anche Margaret Qualley e Dennis Quaid, scelto in sostituzione del compianto Ray Liotta, inizialmente designato a far parte del film. MUBI ha già previsto la distribuzione del film in Paesi come Stati Uniti, America Latina, Turchia, Canada, Paesi Bassi e India. In concorso per la Palma d'Oro, The Substance è stato accolto con una standing ovation in Francia.