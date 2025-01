The Substance, Coralie Fargeat chiede maggior attenzione verso gli horror agli Oscar

Storicamente, il genere maggiormente sottovalutato e penalizzato durante la stagione dei premi è l'horror. Nonostante rare eccezioni come Il cigno nero di Aronofsky e L'esorcista di Friedkin, il cinema dell'orrore è il grande assente.

Soprattutto agli Oscar, come ha fatto notare anche la regista di The Substance Coralie Fargeat, che auspica una maggiore attenzione da parte dell'Academy nei confronti del genere horror.

L'horror è il genere snobbato agli Oscar

"Non vedo i film horror come qualcosa di diverso dagli altri film" ha spiegato Fargeat "Sono talmente politici e un modo eccezionale per raccontare molte cose in maniera cruda e poco delicata. Dovrebbero competere allo stesso livello con gli altri generi, secondo me".

Fargeat ha parlato dei propri limiti e delle barriere dell'Academy:"Ho imparato ad accettare chi sono come regista. È quando accetti chi sei che può avvenire la magia. La cosa migliore che auguro all'Academy è che non ci sia questa barriera e che ogni film venga considerato come cinema, come penso debba essere".

Il successo di The Substance

The Substance è l'ultimo horror diretto da Coralie Fargeat, con Demi Moore protagonista e vincitrice del suo primo Golden Globe in carriera. L'attrice condivide il set con Margaret Qualley e Dennis Quaid.

Dopo il Prix du scénario al Festival di Cannes, The Substance di Coralie Fargeat ha ricevuto cinque candidature ai Golden Globe e potrebbe essere uno dei titoli protagonisti anche della prossima edizione della Notte degli Oscar che si svolgerà tra qualche mese al Dolby Theatre di Los Angeles.