The Substance: aperti su Amazon i preorder dell'edizione Steelbook 4K del film con Demi Moore

Su Amazon sono attualmente aperti i preorder dell'edizione Steelbook 4K di The Substance. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 35,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi alla raccolta in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. Vi ricordiamo che l'edizione Steelbook 4K di The Substance indicata è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 9 aprile 2025.

La Steelbook 4K di The Substance

Immaginate un mondo in cui la perfezione non è più un ideale irraggiungibile, ma una possibilità concreta. Uno in cui si può essere più giovani, più attraenti, più sicuri di sé stessi. The Substance porta questa inquietante promessa sul grande schermo, mescolando body horror, thriller psicologico e critica sociale in un'esperienza visiva sconvolgente. Ora, grazie all'edizione Steelbook 4K, il film di Coralie Fargeat arriva direttamente in casa.

Questa edizione da collezione è un tributo all'arte disturbante e raffinata di Fargeat, ma anche e in qualche modo un'esperienza totale, arricchita da contenuti esclusivi: un'intervista approfondita con la regista e le straordinarie protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley, che danno vita a un duello di identità tanto affascinante quanto spaventoso.