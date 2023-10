The Strangers: prima clip per l'atteso Chapter 1 della nuova saga horror

A ben 16 anni di distanza dal primo film, il franchise di The Strangers è pronto a tornare con una nuova trilogia di film, partendo da The Strangers: Chapter 1, in arrivo nel 2024 e che oggi si mostra con una nuova clip.

La clip tratta del primo dei tre film in arrivo - girati tutti uno di seguito all'altro - è incentrata sul personaggio principale, interpretato dall'attrice di Riverdale Madelaine Petsch.

The Strangers: Chapter 1, la trama

"Dal maestro Renny Harlin (Cliffhanger, Die Hard 2, L'esorcista: l'inizio) arriva una nuova trilogia del terrore. Nel primo capitolo, Madelaine Petsch (Riverdale) interpreta una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. Improvvisamente, durante una sosta di viaggio in una remota casa vacanze nei boschi, i due diventano preda di una misteriosa banda di sconosciuti mascherati che attaccano senza preavviso o motivo. Ciò che inizia come una lotta per rimanere in vita diventa il viaggio di una donna per trovare coraggio e affinare l'astuzia in questa serie horror che unisce tre film avvincenti".

Il cast di Chapter 1

Parlando con Entertainment Weekly, Harlin ha spiegato come è arrivato alla decisione di affidare a Petsch e Froy Guiterrez i ruoli principali del film.

"Ovviamente Liv Tyler e Scott Speedman hanno fatto un lavoro fantastico nel film originale e si trattava di un'eredità enorme", ha sottolineato il regista. "Abbiamo cercato a lungo la nostra scream queen. Quando ho parlato con Madelaine ho capito che si trattava di una persona eccezionale, di un'attrice eccezionale, ed era quello che ci voleva per interpretare questa parte.

"Allo stesso modo, dopo aver cercato a lungo, abbiamo trovato Froy Gutierrez, un altro giovane attore meraviglioso. Volevamo una coppia che si sentisse naturale e rilassata insieme. Il loro rapporto, forse non è identico a quello del film originale, ma è qualcosa di molto naturale e reale, e questa per me è stata la chiave di questo film e di questa trilogia. Il realismo".