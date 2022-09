The Strangers: Madelaine Petsch protagonista del remake dell'horror

The Stranges avrà un remake e i protagonisti saranno Madelaine Petsch, Froy Gutierrez e Gabriel Basso.

Il progetto sarà prodotto da Lionsgate e darà vita a una nuova trilogia.

Il film The Strangers, horror distibuito nel 2008, raccontava la storia di quello che accadeva quando degli sconosciuti si introducevano in una casa. Alla regia c'era Bryan Bertino, impegnato anche come sceneggiatore, e nel cast c'erano Liv Tyler e Scott Speedman.

Al centro della trama della nuova versione di The Strangers ci sarà una ragazza, interpretata dalla star di Riverdale Madelaine Petsch, impegnata in un viaggio con il fidanzato (Froy Gutierrez), per iniziare una nuova vita nell'area del Pacific Northwest. Quando la loro macchina ha dei problemi e si blocca a Venus, Oregon, i due sono costretti a trascorrere la notte in un Airbnb isolato, dove vengono terrorizzati fino all'alba da tre sconosciuti mascherati.

Lionsgate ha intenzione di espandere la storia in modi nuovi e inaspettati con i sequel.

La sceneggiatura è firmata da Alan R. Cohen e Alan Freedland. Alla regia, invece, ci sarà Renny Harlin (Cliffhanger).

Nel team della produzione ci saranno anche Mark Canton, Christopher Milburn, Gary Raskin, Charlie Dombeck e Alastair Birlingham.