The Strangers: trapelano le immagini inedite e i primi dettagli della nuova saga horror

In esclusiva il regista Renny Harlin di The Strangers svela le prime immagini e i primi dettagli della nuova trilogia horror.

In un'intervista esclusiva a Entertainment Weekly, Renny Harlin, regista di The Strangers, condivide le prime immagini e i primi dettagli della nuova trilogia horror, le cui installazioni saranno girate in back to back. A proposito del primo capitolo della saga, il regista ha rivelato: "Il primo capitolo sarà vicino al film originale, parlerà di una giovane coppia che si trova in un ambiente isolato e subisce un'invasione domestica del tutto immotivata".

Harlin ha poi spiegato la scelta di dare vita a una trilogia: "La trilogia serve a esplorare cosa succede alle vittime di questo tipo di violenza e a capire meglio chi sono gli autori di questi atti violenti, da dove vengono e perché fanno quello che fanno", ha detto il regista di L'esorcista: la genesi.

Di seguito un first look al primo capitolo di The Strangers:

A new trilogy of terror. From master director @therennyharlin and starring Madelaine Petsch, here's a first look at #TheStrangersTrilogy pic.twitter.com/31Qp2xwcuq — The Strangers Trilogy (@StrangersTrlgy) October 4, 2023

Girare una nuova trilogia

Questa nuova trilogia di The Strangers è ispirata all'omonimo classico horror diretto da Bryan Bertino nel 2008. Harlin, durante l'intervista, ha anche rivelato com'è stato girare la trilogia reboot in Slovacchia lo scorso anno: "È stata la sfida di una vita, ma l'ho accolta con entusiasmo. Il lunedì mattina giravo il secondo capitolo, lo stesso pomeriggio il primo e martedì mattina il terzo. È stato incredibilmente impegnativo per gli attori, per la continuità in termini di trucco e guardaroba e per il mio direttore della fotografia, perché volevamo creare un linguaggio visivo che si sviluppasse in modo che i film diventassero più grandi, più epici, man mano che andavamo avanti. Questo ha richiesto il massimo del nostro impegno", ha concluso il regista.

La trama del primo capitolo di The Strangers

Il primo capitolo di The Strangers vede Madelaine Petsch (Riverdale) nei panni di una giovane donna di nome Maya che inizia una nuova vita con il suo fidanzato Ryan, interpretato da Froy Gutierrez (Teen Wolf). Durante una sosta in una casa vacanze sperduta nei boschi, i due diventano preda di una misteriosa banda di sconosciuti mascherati che li attaccano inaspettatamente. Il primo film è scritto da Alan R. Cohen e Alan Freedland.