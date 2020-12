The Stand, Odessa Young: "L' uscita della serie arriva con uno strano tempismo"

L'interprete di The Stand, Odessa Young, ha riflettuto sul fatto che lo show è uscito proprio con un tempismo strano in concomitanza con la pandemia di COVID-19.

La serie The Stand, tratta dal famoso romanzo di Stephen King, è in arrivo in Italia a partire dal 3 gennaio su Starzplay. Odessa Young, che nello show interpreta il personaggio di Frannie, è giustamente sorpresa dallo strano tempismo che ha avuto l'uscita della serie, proprio in piena pandemia.

The Stand, Owen Teague e Odessa Young

The Stand, infatti, è ambientato in un mondo post-apocalittico decimato da una misteriosa epidemia. Durante un'intervista con Comicbook, Odessa Young ha raccontato di come nessun membro del cast di loro si aspettava che la storia di Stephen King arrivasse in tv proprio durante un periodo simile:

"Ora sembra folle e selvaggio. Non siamo insensibili, ma all'inizio della pandemia nessuno avrebbe mai immaginato che saremmo arrivati dove siamo oggi. È una strana sensazione sapere di essere parte di qualcosa di così anticipatore ed è ancora più strano se si considera che la storia di The Stand esiste da 40 anni e per qualche strana svolta degli eventi abbiamo deciso di adattarla ora. È un fenomeno incredibilmente strano su cui non ho ancora fatto chiarezza, sto ancora cercando di capacitarmi".

Il produttore esecutivo della serie Taylor Elmore ha condiviso sentimenti simili rispetto a The Stand, sottolineando che hanno effettivamente scherzato all'inizio della pandemia sul fatto che fosse così simile alla storia girata, ma ora spera solo che il mondo reale abbia più fortuna:

"Ricordo quando stavamo girando a Vancouver e abbiamo iniziato a sentire qualche notizia riguardo al COVID-19, quando poi le notizie sono aumentate sempre di più abbiamo cominciato ad essere prudenti, ma nessuno immaginava cosa sarebbe accaduto davvero."