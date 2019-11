The Stand: Marilyn Manson ha inciso una cover dei Doors per la colonna sonora

The Stand avrà tra i protagonisti anche Marilyn Manson che ha inciso una cover di un brano dei Doors per la colonna sonora della serie.

The Stand, la serie tratta dal romanzo di Stephen King, avrà tra i brani della sua colonna sonora una cover incisa da Marilyn Manson del brano The End dei The Doors, di cui online è stato diffuso il video.

La star della musica fa parte del cast del progetto televisivo e sarà inoltre coinvolta dal punto di vista musicale. Marilyn Manson ha infatti inciso la sua versione del brano The End che ha già eseguito in passato dal vivo durante i suoi concerti e ora farà parte della colonna sonora della serie L'ombra dello scorpione.

L'opera d'arte utilizzata per la copertina è stata realizzata dallo stesso cantautore.

Le riprese del progetto televisivo destinato a CBS All Access sono attualmente in corso in vista di una distribuzione in streaming nel 2020. Nello show reciteranno Alexander Skarsgar nel ruolo di Randall Flagg, James Marsden che sarà Stu Redman, Whoopi Goldberg nella parte di Madre Abagail, Amber Heard in quella di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros.

Alla regia della serie ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell.

L'ombra dello scorpione è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.

Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al romanzo scritto nel 1978.