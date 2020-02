The Staggering Girl: il trailer del mediometraggio di Luca Guadagnino con Julianne Moore

The Staggering Girl, di cui è stato diffuso il trailer e una clip, è il mediometraggio diretto da Luca Guadagnino che verrà distribuito da MUBI in tutto il mondo il 15 febbraio dopo essere stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs durante il Festival di Cannes.

Il video promozionale regala qualche anticipazione riguardante l'atmosfera del progetto con un forte legame con il mondo della moda, mentre la clip mostra la protagonista interpretata da Julianne Moore inseguire una donna.

Il regista Luca Guadagnino ha scelto come interpreti di The Staggering Girl star del calibro di Julianne Moore, Kyle MacLachlan, Mia Goth, KiKi Layne, Marthe Keller, e l'italiana Alba Rohrwacher.

La sinossi ufficiale rivela che al centro della trama c'è Francesca, la complicata figlia, trasferitasi all'estero, dell'acclamata pittrice tedesco-romana Sophia Moretti, diventata cieca. Francesca ritorna nella casa della sua infanzia in Italia per cercare di convincere la madre a seguirla a New York. La figlia si confronta così con la madre, mentre i fantasmi della giovinezza di Francesca ritornano obbligandola ad affrontare dolore, ricordi e bisogno di soddisfazione.

Il film, della durata di 35 minuti, può contare inoltre sulla colonna sonora composta da Ryuichi Sakamoto e sul sostegno di Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino.