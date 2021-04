The Sons of Sam: Netflix svela il trailer della docu-serie su David Berkowitz

Netflix ha distribuito il primo trailer di The Sons of Sam, docu-serie che racconta la storia di David Berkowitz e ipotizza l'esistenza di numerosi suoi emuli

The Sons of Sam: A Descent Into Darkness, nuova docu-serie prodotta da Netflix, focalizza la sua attenzione sulla scia omicida che ha segnato New York a partire dal 1976. Noto anche con il soprannome di Son of Sam, David Berkowitz è ritenuto responsabile degli omicidi di sei persone. La docu-serie, però, prenderà in considerazione l'ipotesi che Berkowitz sia stato assistito da alcuni suoi emuli. La convinzione di Maury Terry, giornalista e autore di Ultimate Evil, è che Berkowitz non abbia architettato i suoi omicidi da solo ma sia stato parte di un progetto ben più ampio.

Come riportato da Collider, The Sons of Sam presenterà nuovi materiali video, testimonianze inedite e interviste alle persone che hanno lavorato alle indagini. Ad essere chiamato in causa sarà anche Maury Terry attraverso una serie di filmati d'epoca. Il giornalista è deceduto nel 2015. Il trailer oscilla tra il creepy e l'eerie, per citare due concetti cari a Mark Fisher, e potrebbe impressionare i fan meno avvezzi a racconti del genere.

Diretto da Joshua Zeman e prodotto da Sara Enright, Zara Duffy, Dave Sirulnick, Jon Kamen, Joshua Zeman, Josh Braun e Dan Braun, The Sons of Sam è una docu-serie in quattro episodi da circa sessanta minuti a testa. Lo show sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 5 maggio.

Di seguito la trama ufficiale del progetto: "La caccia a Son of Sam ha turbato il mondo alla fine degli anni Settanta ma la loro storia è stata tutt'altro che dimenticata negli Stati Uniti. L'arresto di David Berkowitz ha spinto la città di New York verso la fine dell'incubo. Nonostante ciò, la convinzione di Maury Terry è che Berkowitz non abbia agito da solo. Il regista Joshua Zeman accompagna il pubblico nel corso di questo viaggio nei meandri della cultura e della storia statunitense. Maury Terry ha agguantato la verità e i numerosi Sons of Sam sono ancora attorno a noi o ha inseguito soltanto pericolosi fantasmi?".