The Son: il film di Florian Zeller con Hugh Jackman nel programma di Venezia 2022

Tra i film che verranno presentati in anteprima a Venezia 2022 ci sarà anche The Son, progetto diretto da Florian Zeller con Hugh Jackman.

Il film The Son, diretto da Florian Zeller, sembra destinato ad avere la sua anteprima mondiale a Venezia 2022.

La presenza dell'atteso progetto che segna il ritorno del regista dopo il successo di The Father, sembra sia stata confermata dal direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, rispondendo ad alcune domande dei fan su Twitter.

Il film The Son ha come protagonista Hugh Jackman nel ruolo di un padre, Peter, la cui vita con la compagna Beth (Vanessa Kirby) e il loro bambino, viene scossa dall'arrivo in scena della sua ex moglie Kate (Laura Dern) e il figlio teenager Nicholas.

Nel team della produzione del nuovo lungometraggio di Florian Zeller ci sono anche Iain Canning, Emile Sherman, Joanna Laurie e Christophe Spadone che aveva già collaborato con il filmmaker in occasione di The Father - Nulla è come sembra, progetto che ha conquistato l'Oscar come Miglior Sceneggiatura Non Originale e Miglior Attore Protagonista grazie all'interpretazione di Anthony Hopkins.

La selezione completa dell'edizione 2022 della Mostra del Cinema di Venezia, festival che compie 90 anni di vita, verrà annunciata oggi alle 11.