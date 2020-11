The Social Network: ecco chi è la famosa star del cinema di cui si parla in una scena

In una scena di The Social Network uno dei personaggi principali del film menziona, senza fare nomi, una famosa star del cinema che in seguito si è rivelato essere Natalie Portman, che in passato aveva frequentato lo stesso campus universitario di Mark Zuckerberg tra la fine degli anni novanta e io primi anni duemila.

Jesse Eisenberg insieme ad Andrew Garfield nel film The Social Network

Durante una delle deposizioni tenute dal creatore di Facebook si è detto che l'invenzione del celebre social network ha reso Mark "la persona più importante in assoluto in un campus che comprendeva diciannove premi Nobel, quindici vincitori del Premio Pulitzer, due futuri atleti olimpici e una star del cinema".

Uno degli avvocati, incuriosito, ha chiesto: "Chi era la star del cinema?" al che Mark ha risposto dicendo: "Ha importanza?" La star del cinema in questione era Natalie Portman, l'attrice si è iscritta ad Harvard nel 1999 e ha terminato gli studi nel 2003.

Jesse Eisenberg in una scena di The Social Network

L'attrice ha anche aiutato lo sceneggiatore Aaron Sorkin nel dipingere il più realisticamente possibile gli anni che Mark ha passato al college, fornendogli informazioni esclusive su ciò che accadeva ad Harvard quando Facebook stava prendendo forma.

Sorkin ha dichiarato: "Natalie Portman si è messa in contatto con me quando ha saputo che stavo per realizzare questo film per dirmi: 'Ascolta ... vieni a cena da me e ti racconterò alcune storie'. Sarei andato a cena da lei in qualsiasi circostanza. Ma è stato davvero utile."