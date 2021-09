The Sinner: Bill Pullman nel trailer della stagione 4

Bill Pullman è costretto a tornare in servizio nonostante il pensionamento nella quarta stagione di The Sinner, come anticipa il trailer.

Il detective Ambrose viene coinvolto in un nuovo mistero nel trailer della quarta stagione di The Sinner, serie USA Network con Bill Pullman nei panni dell'investigatore da poco in pensione. La nuova stagione, composta da otto episodi, farà il suo debutto mercoledì 13 ottobre alle 22:00.

Ancora scosso dal trauma provocato dal caso precedente, il detective in pensione Harry Ambrose (Bill Pullman) si reca ad Hanover Island, nel nord del Maine, per una vacanza con la sua compagna Sonya (Jessica Hecht). Quando si verifica una tragedia inaspettata che coinvolge la figlia di un'importante famiglia dell'isola, Ambrose viene reclutato per aiutare nelle indagini solo per essere catapultato in un mistero di crescente paranoia che sconvolgerà la sonnolenta isola turistica e la vita di Ambrose.

Nel cast della quarta stagione di The Sinner troviamo anche Jessica Hecht, Frances Fisher, Alice Kremelberg, Neal Huff, Cindy Cheung, Ronin Wong e Michael Mosley. Tra i produttori esecutivi troviamo Jessica Biel e Michelle Purple con la loro Iron Ocean, Charlie Gogolak, Adam Bernstein e Nina Braddock.