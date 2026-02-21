The Silencing – Senza voce stasera su Rai 4: trama e cast del film con Nikolaj Coster-Waldau

Stasera 21 febbraio su Rai 4, Nikolaj Coster-Waldau è un padre tormentato in The Silencing - Senza voce" Un thriller mozzafiato tra boschi selvaggi e un serial killer spietato: ecco la trama e il cast del film.

La prima serata di Rai 4 si tinge di noir. Stasera, sabato 21 febbraio alle 21:20, va in onda in prima visione The Silencing - Senza voce, un thriller con Nikolaj Coster-Waldau cupo e adrenalinico che vi trascinerà nel cuore selvaggio di una riserva naturale trasformatasi in un incubo a cielo aperto. Ecco tutte le informazioni sul film e dove seguirlo in tv e streaming.

La Trama: Un predatore tra i boschi

Rayburn Swanson è il proprietario del Gwen Swanson Sanctuary, una vasta riserva naturale dedicata alla figlia scomparsa anni prima. Ex bracconiere con un passato segnato dall'alcolismo, ha cambiato vita cercando redenzione nella tutela della natura, senza però aver davvero superato il trauma della perdita. Nella stessa zona opera Alice Gustafson, uno sceriffo da poco in carica, determinata ma segnata da sensi di colpa legati al fratello Brooks, cresciuto tra abusi e dipendenze.

Quando il corpo di una ragazza viene ritrovato vicino alla riserva, emerge il sospetto di un assassino che agisce come un cacciatore. Le indagini si intrecciano rapidamente con la vita di Rayburn, che si trova coinvolto suo malgrado dopo aver assistito a un'aggressione nella foresta. I sospetti si moltiplicano e vecchie ferite tornano a galla, mentre Alice cerca di conciliare dovere e legami familiari. Tra segreti, sensi di colpa e desiderio di giustizia, i protagonisti affrontano una caccia tesa e pericolosa, in cui nulla è come sembra e ogni scelta ha conseguenze profonde

Shaun Smyth e Hero Fiennes Tiffin

Il Cast

Il film poggia su interpretazioni solide che danno profondità al dramma umano dei protagonisti:

Nikolaj Coster-Waldau: L'indimenticabile Jaime Lannister di Game of Thrones, qui nei panni del tormentato protagonista Rayburn Swanson.

L'indimenticabile Jaime Lannister di Game of Thrones, qui nei panni del tormentato protagonista Rayburn Swanson. Annabelle Wallis: Già vista in Peaky Blinders e Malignant, interpreta lo Sceriffo Alice Gustafson impegnato nelle indagini.

Già vista in Peaky Blinders e Malignant, interpreta lo Sceriffo Alice Gustafson impegnato nelle indagini. Hero Fiennes Tiffin: Noto per la saga di After, completa il cast principale vestendo i panni di Brooks Gustafson.

Altri Protagonisti

Zahn McClarnon

Melanie Scrofano

Josh Cruddas

Danielle Ryan

Annabelle Wallis

Curiosità e Atmosfera

Location: Il film gioca molto sul contrasto visivo tra la bellezza della natura incontaminata e la crudeltà dei crimini commessi, rendendo l'ambiente un vero e proprio personaggio della storia.

Il film gioca molto sul contrasto visivo tra la bellezza della natura incontaminata e la crudeltà dei crimini commessi, rendendo l'ambiente un vero e proprio personaggio della storia. Tensione "Silenziata": Come suggerisce il titolo, il tema del silenzio (legato alla ragazza muta e all'isolamento del protagonista) è l'elemento chiave che scandisce il ritmo della suspense.

Come suggerisce il titolo, il tema del silenzio (legato alla ragazza muta e all'isolamento del protagonista) è l'elemento chiave che scandisce il ritmo della suspense. Temi: Non è solo un thriller d'azione; è un'opera che esplora la gestione del lutto e la ricerca di una redenzione impossibile attraverso la violenza.

Dove vedere The Silencing - Senza voce in tv e in streaming

Il thriller andrà in onda stasera, sabato 21 febbraio 2026 alle 21:20 su Rai 4.The Silencing - Senza voce del regista Robin Pront sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.