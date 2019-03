The Silence: Kiernan Shipka nel trailer del film Netflix

The Silence è il nuovo film Netflix di cui è stato diffuso il primo trailer, permettendo così di scoprire l'approccio scelto nell'adattamento del romanzo scritto da Tim Lebbon.

Il video mostra la famiglia mentre cerca di spostarsi senza emettere suoni, venendo però messa in pericolo da un semplice colpo di tosse che attira delle terrificanti creature.

Il trailer dà spazio poi ai tentativi di sopravvivere dell'umanità, mentre la giovane Ally e la sua famiglia si imbattono in un gruppo inquietante che rappresenta un terribile pericolo per i protagonisti.

Il film, in arrivo il 10 aprile su Netflix, racconta cosa accade quando il mondo subisce un attacco da parte di alcune terrificanti creature che danno la caccia alle loro prede utilizzando i suoni. La sedicenne Ally Andrews (Kiernan Shipka), sorda dall'età di 13 anni, e la sua famiglia cercano rifugio in una remota area sicura, ma scoprono una setta sinistra pronta a sfruttare i sensi amplificati della teenager.

The Silence è diretto da John R. Leonetti (Annabelle) e la sceneggiatura è stata firmata da Shane Van Dyke.

Nel cast, oltre a Kiernan Shipkam ci sono anche Miranda Otto, John Corbett, Stanley Tucci, Sarah Abbot, Kate Corbett, Kyle Breitkopf, Dempsey Bryk, Billy MacLellan e Hannah Gordon.

Ecco il video, in inglese e in italiano: