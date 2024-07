Dal nuovo Cronenberg a All We Imagine As Light, un finale di 2024 promettente per Europictures

Dobbiamo aspettare novembre per The Shrouds di David Cronenberg, ma il finale di 2024 di Europictures sembra promettere interessanti sorprese, a cominciare già dalle uscite di luglio.

Ci sono interessanti colpi che arrivano dal recente Festival di Cannes tra le uscite di Europictures per la seconda metà del 2024, ma a spulciare il listino presentato a Ciné Giornate di Cinema sembra scorgere la promessa di altri titoli interessanti e tutti da scoprire, a cominciare dai due più vicini dal punto di vista temporale, le due uscite previste per il mese di luglio.

Christian Clavier in Matrimonio con sorpresa

Il primo è Matrimonio con sorpresa, in sala dall'11 Luglio, che racconta della famiglia aristocratica dei Bouvier-Sauvages e del loro incontro con i Martin in occasione del matrimonio dei loro figli. Uno spunto già esplorato dal cinema, che si presenta in maniera diversa dal solito: i figli propongono ai genitori il test del DNA per rivelare le loro vere origini e i risultati si rivelano del tutto inaspettati.

Una storia vera e drammatica

Il mese di luglio prosegue con una storia ispirata a fatti realmente accaduti in Madame Luna di Daniel Espinoza: il film racconta di una giovane donna eritrea costretta a fuggire dalla Libia, dove era diventata una spietata trafficante di uomini, e intraprendere il viaggio della speranza verso l'Italia, con la speranza di diventare una rifugiata. Una volta lì, riuscirà a farsi valere e trovare il suo spazio, venendo a patti con la criminalità organizzata pur di andare avanti. Nulla però sarà più come prima per la donna. Nel cast del film, in sala dal 18 luglio, Meninet Abraham Teferi, Claudia Potenza ed Emanuele Vicorito.

Un angolo di Cannes

All We Imagine as Light: Kani Kusruti in un momento del film

Dopo un'altra commedia, questa volta firmata Claude Lelouch e prevista per settembre, Finalmente, i mesi di Ottobre e Novembre si dedicato ai film provenienti dal Festival di Cannes: il primo è As We Imagine As Light, il Grand Prix dell'ultima edizione per la regia di Payal Kapadia, che ci racconta la storia dell'infermiera Prabha in quel di Mumbai, la cui esistenza viene scossa dall'inaspettato regalo dal marito che vive da molti anni in Germania, mentre Anu, la compagna di stanza della donna, cerca inutilmente di trovare un posto per passare del tempo da sola con il suo ragazzo.

Vincent Cassel e Diane Kruger in The Shrouds

Il mese successivo è finalmente il turno di David Cronenberg e il suo The Shrouds, che a Cannes ci aveva delusi ma non certo per lo spunto di partenza, che è forte e suggestivo e rappresenta l'ennesima grande idea del regista canadese. Di tutto rispetto anche il cast, dal protagonisti Vincent Cassel a Diane Kruger e Guy Pearce. Sicuramente uno degli appuntamenti più attesi del listino di Europictures.

Un'offerta variegata

Se questi sono i titoli più immediati e quelli di cui abbiamo già una consapevolezza, a spulciare i film in arrivo dalla distribuzione notiamo un'attenzione per generi diversi e un'offerta che possa raggiungere ogni tipo di pubblico. C'è per esempio il giallo ispirato a un libro di Georges Simenon con Belle, mentre è un film storico Disappearance di Kirill Serebrennikov, che racconta l'agghiacciante storia vera di Josef Mengele, dal suicidio di Hitler alla sua morte. Gran cast invece per la commedia The Fabulous Four, interpretata da Susan Sarandon, Bette Midler, Megan Mullally e Sheryl Lee Ralph, mentre andiamo nel territorio del film biografico/musicale con Divertimento. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e non vediamo l'ora di scoprire questi titoli.

I film della seconda metà del 2024 di Europictures