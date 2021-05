The Shift: i Mokadelic hanno composto le musiche per il film

The Shift, il film che segna il debutto alla regia di Alessandro Tonda, potrà contare sulle musiche composte dai Mokadelic, il gruppo composto da Alberto Broccatelli, Cristian Marras, Maurizio Mazzenga, Alessio Mecozzi e Luca Novelli.

Il progetto è stato prodotto e verrà distribuito dal 3 giugno da Notorious Pictures, dopo essere stato presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2020.

The Shift è un drama thriller claustrofobico, adrenalinico e dal ritmo incalzante, che ha come protagonisti Adamo Dionisi (Pasolini, Suburra, Dogman, Rocco Schiavone, Suburra - La serie) e Clotilde Hesme, star francese della serie Les Revenants e di film come Regular Lovers e Love Songs.

Il lungometraggio, ambientato a Bruxelles, trae ispirazione dai recenti attentati di matrice islamica che hanno trascinato nella psicosi le più importanti capitali europee e racconta una situazione fuori dal comune, messa in atto dall'incoscienza di un adolescente.

La costruzione sonora prende forma dalla tensione che si crea con il passare del tempo, dalla paura che cresce inesorabilmente, dalla rabbia che esplode energeticamente. L'ambiente ristretto e claustrofobico dell'ambulanza e l'intrecciarsi delle storie dei personaggi sono l'ispirazione per la creazione dei paesaggi elettronici costruiti dalla band. Tale sound è un insieme di suoni acidi, distorti e ossessivi, che descrivono l'azione e la crescente inquietudine, ma anche di sonorità malinconiche, intime e struggenti che accompagnano lo spettatore nelle emozioni più profonde. Su indicazione del regista Alessandro Tonda, le musiche si fondono e si contaminano con i suoni d'ambiente, diventando parte del contesto e permettendo un'immersione totale nei sentimenti dei personaggi, in un crescendo di tensione, fino al culmine del crash finale. Momento di resa e liberazione, in cui la musica restituisce vita e affermazione.

I Mokadelic hanno un'esperienza decennale nel mondo della musica per la televisione, hanno infatti composto musiche per le pubblicità di brand come Gucci, Bottega Veneta e Volkswagen, per il cinema, hanno collaborato con registi come Stefano Sollima e Gabriele Salvatores, per il quale hanno composto la colonna sonora originale del film Come Dio comanda ottenendo la nomination come miglior colonna sonora ai Nastri d'argento 2009, il teatro, e varie esperienze di sonorizzazione in ambito sia nazionale sia internazionale. La loro musica si sposta da atmosfere post-rock e neo-psichedeliche a suggestioni ambient/elettroniche malinconiche e rarefatte, fino ad arrivare a sonorità dense, creando vere e proprie sinfonie.